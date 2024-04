Tutelare la sicurezza dei nostri fidati smartphone deve essere un passo obbligato per tutti. Ormai i cellulari sono parte integrante della nostra vita e non è consigliato condividere informazioni personali.

A tal proposito, Apple è uno dei brand più affidabili a livello mondiale. Da sempre fornisce ai suoi utenti la possibilità di accedere a funzioni sempre nuove ed interessanti. Una di queste è sicuramente al sicuro. Questa funzione fornisce la possibilità di scaricare da terze parti da chi è in possesso di un dispositivo Apple.

Grazie a questa opportunità chi possiede un dispositivo Apple è in grado di scaricare app non solo dallo Store ufficiale.

Sideload come funziona e come disattivarla

La funzione è accessibile a tutti gli utenti che avranno installato l’aggiornamento più recente (17.4) di iOS.

Questo tipo di intervento va ad inserirsi in un contesto più ampio che comprende le azioni compiute da Apple per adeguarsi alle normative vigenti in Europa (DMA). Anche se i suoi tentativi hanno causato alcune discussioni Apple continua a combattere le accuse di monopolio, adeguandosi alle nuove richieste a livello europeo.

Per quanto riguarda le applicazioni scaricate da terze parti, queste possono essere sicure e affidabili al pari di quelle scaricate dallo store ufficiale. Ci sono casi però in cui non sono molto attive e ugualmente possono presentare dei problemi di sicurezza interna. Se preferite correre ai ripari ed evitare di scaricare l’applicazione “sbagliata”, potrebbe essere utile stare un pochino con lei.

Ad ogni modo, i passaggi per disattivare la funzione sono molto semplici ed intuitivi. Il primo passaggio è quello di selezionare “impostazioni” e poi cercare le voci “Tempo di utilizzo” e “Restrizioni contenuti“. Una volta aperta quest’ultima pagina bisogna cercare “Restrizioni contenuti” e poi “Installazioni di app e acquisti”.

Una volta effettuati questi passaggi il problema è risolto. Con Sideload disattivata nessun utente avrà più la tentazione di scaricare app da terze parti. Dettaglio importante per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti.