Il porting di Horizon Forbidden West è disponibile da diversi giorni, e dal punto di vista tecnico mostra il grandissimo lavoro svolto dai Guerrilla Games. Il team è riuscito, a completare l’esperienza offerta su PS5 con le tecnologie disponibili per PC, tra cui il DLSS 3 e l’API DirectStorage.

Come Horizon Forbidden West ha raggiunto i PC

Il lavoro di conversione è stato curato dai Guerrilla Games con il supporto di Nixxes, che ha affinato il motore di rendering e implementato varie funzionalità. Grazie a loro, Horizon Forbidden West su PC vanta di un’ottima ottimizzazione e del supporto a tecnologie come l’API DirectStorage e l’upscaling Nvidia DLSS 3.

Un lavoro eccellente di ottimizzazione si può vedere dal punto di vista grafico. Mentre su PS5 è possibile scegliere tra una modalità Risoluzione, che blocca il gioco a 30 FPS ma garantisce una resa visiva migliore, e una modalità Prestazioni che sacrifica la grafica per stabilizzare sui 60 FPS. La versione su PC offre una vasta gamma di scelte, consentendo agli utenti di personalizzare l’esperienza di gioco in base alle specifiche del sistema. Inoltre offre anche un supporto a diversi formati di schermi, oltre che una resa delle texture superiore alla versione PS5. Come se non bastasse, la presenza di tecnologie come DLSS, FSR 2.2 e XeSS offre ulteriori opzioni per ottimizzare le prestazioni e la qualità visiva. È presente anche la tecnologia DirectStorage che contribuisce a velocizzare i tempi di caricamento.

Infine il porting di Horizon Forbidden West si distingue anche per l’accessibilità, essendo presenti numerose impostazioni per il controllo del gioco, inclusi mouse, tastiera e controller.

Prestazioni di Horizon Forbidden West su PC

In termini di Performance, la versione PC rende il gioco gradevole su una grande varietà di configurazioni hardware grazie soprattutto alle tecnologie di upscaling. Inoltre, è presente anche un’ampia gamma di opzioni per adattare la grafica e le prestazioni. Infatti, anche schede di fascia media come la GeForce RTX 4060 Ti sono in grado di gestire il gioco a risoluzioni e dettagli decenti. Invece, le schede video più potenti come la GeForce RTX 4080 Super e la GeForce RTX 4090, garantiscono un’esperienza ottimale anche a risoluzioni 4K e con impostazioni grafiche elevate. Ovviamente a parità di grafica, la RTX 4060 Ti presenta un framerate più basso rispetto alle alternative più costose, ma la giocabilità non viene compromessa. Come già detto in precedenza, l’implementazione del DLSS e dell’FSR si dimostra efficace nel migliorare le prestazioni senza compromettere eccessivamente la qualità visiva.

Grazie all’ottimo lavoro svolto dai Guerilla Games, anche i giocatori da PC possono godersi Horizon Forbidden West, con perfino delle migliorie rispetto alla versione PS5. È quindi possibile godere di un’esperienza di gioco coinvolgente e visivamente appagante sia su Hardware di fascia alta, che su configurazioni più datate.