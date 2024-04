Il colosso automobilistico Hyundai si appresta a dare un tocco fresco ad uno dei suoi modelli più apprezzati, la Tucson. In questi giorni, sono finalmente state rilasciate le immagini della variante europea, pronte a suscitare l’interesse degli amanti del brand e degli appassionati di auto di tutto il continente.

Tucson Plug-in Hybrid 2024

Le immagini della nuova Hyundai Tucson hanno cominciato a circolare sul web già dall’anno scorso, ma quelle iniziali mostravano il modello coreano, leggermente diverso dalla versione destinata al mercato europeo. Ciò che vi mostriamo oggi è la Tucson Plug-in Hybrid 2024, pensata appositamente per il vecchio continente e caratterizzata da dimensioni leggermente più compatte rispetto ad altri mercati. Hyundai ha apportato sottili modifiche al design frontale, conferendo alla vettura un aspetto più accattivante e contemporaneo. In particolare, il modello in bianco anticipa il look esterno della Tucson PHEV N-Line.

Le vere novità, tuttavia, si celano all’interno dell’abitacolo: la plancia è stata completamente rivisitata per allinearsi agli standard degli altri modelli della casa, come la IONIQ 6 o la nuova KONA. Il tunnel centrale presenta un design che richiama le ultime vetture del marchio e la IONIQ 5. Tra le caratteristiche più interessanti, spiccano un bracciolo con portaoggetti e un pad di ricarica “sospeso”, mentre la parte inferiore offre ulteriori vani portaoggetti, rendendo l’ambiente più funzionale e accogliente.

Al momento, Hyundai non ha rilasciato informazioni ufficiali sul modello, ma è lecito aspettarsi che il SUV non sarà disponibile solo nella versione Plug-in Hybrid. È probabile che saranno proposte anche varianti a benzina, Mild Hybrid e Full Hybrid, garantendo così una Tucson adatta ad ogni tipo di esigenza e preferenza del cliente.

In attesa della nuova Hyundai

In attesa di ulteriori dettagli e della conferma ufficiale da parte della casa automobilistica, gli appassionati del brand possono già iniziare ad entusiasmarsi per l’arrivo sul mercato della nuova Hyundai Tucson, pronta a ridefinire gli standard di comfort, stile e innovazione nel panorama automobilistico europeo.