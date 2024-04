Google Play Store è diventato un vero “negozio” online in cui gli utenti Android possono scaricare app per i propri dispositivi. I servizi nello Store possono essere sia gratuiti che a pagamento. Prima di installarli però è sempre consigliato verificarne l’affidabilità delle varie applicazioni che si intende scaricare. In questo modo è possibile evitare qualsiasi tipo di problematica e l’installazione di malware che mettono in pericolo la sicurezza degli utenti stessi.

Google Play Store continua ad evolversi e il suo ultimo aggiornamento presenta alcune novità davvero sensazionali. Al momento, solo alcuni utenti possono approfittare di queste aggiunte, ma presto l’aggiornamento verrà diffuso a tutti. Accontentando in questo modo le richieste di molti che non vedono l’ora di provare i nuovi aspetti migliorati.

Introdotte nuove funzioni per Google Play Store

Sono tre le principali novità introdotte dalla nuova versione 40.2 del Play Store di Google. La prima riguarda la barra di navigazione che si trova nella parte in basso della schermata iniziale. Qui, ogni utente, può trovare le sezioni riguardanti i contenuti da scaricare (app, libri, offerte, giochi e tanto altro). Con l’ultimo aggiornamento, la barra non sarà più presente solo nella schermata iniziale. Ora anche nel corso dei vari passaggi, la barra continuerà ad accompagnare gli utenti da una schermata all’altra. Facilitando in questo modo il processo di ricerca.

La seconda novità, invece, riguarda l’introduzione di highlights per le diverse app presenti. Grazie ad un sistema basato sull’intelligenza artificiale, gli utenti potranno ammirare in anticipo alcune immagini salienti relative all’app da scaricare. Questo intervento migliorerà la praticità della ricerca, con l’introduzione di informazioni preziose, espresse in frasi coincise e ordinatamente disposte sopra gli screenshot.

Infine, l’ultima novità in arrivo per Google Play Store, riguarda il download automatico dei vari aggiornamenti delle applicazioni. Con quest’ultima versione, infatti, gli aggiornamenti potranno essere scaricati automaticamente e non solo quando connessi ad una rete Wi-Fi o per mezzo di ogni rete. Gli aggiornamenti saranno disponibili anche utilizzando dati mobili limitati. Saranno gli utenti a scegliere ottenendo una maggiore flessibilità nel processo.