Il listino offerte WindTre dedicato ai nuovi clienti che acquistano una SIM con o senza portabilità del numero si aggiorna accogliendo una nuova tariffa con 150 GB di traffico dati al mese a un prezzo stracciato e tante opzioni con smartphone incluso a partire da 0€.

I nuovi clienti potranno scegliere di attivare le offerte del momento, abbinando o meno a ognuna l’acquisto di uno smartphone a rate. Ogni offerta include un dispositivo gratis ma gli interessati avranno la possibilità di cambiare smartphone scegliendo tra quelli proposti da WindTre che, in tal caso, richiederà una spesa aggiuntiva da sostenere mensilmente.

Offerte WindTre con smartphone incluso: ecco le migliori opzioni del momento!

Le offerte WindTre più convenienti con smartphone incluso a 0€ di questo mese sono:

la WindTre Start 5G , disponibile al costo di 12,99 euro al mese con minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione. I Giga potranno essere diminuiti dal gestore nel corso dei prossimi giorni per via della possibile scadenza della promozione attuata al momento da WindTre, che raddoppia la quantità di traffico dati. I clienti che richiederanno l’offerta in questione potranno ottenere uno smartphone Xiaomi Redmi 12 5G andando incontro esclusivamente a una spesa di 39,99 euro al momento dell’acquisto. In seguito sarà sufficiente sostenere soltanto la spesa prevista per il rinnovo della tariffa, che dovrà essere saldata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

la WindTre FULL 5G può essere attivata al costo di soli 14,99 euro al mese così da poter usufruire di: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l'estero, 200 SMS verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione. In questo caso, WindTre offre un Motorola Moto G54 5G a costo zero, con un anticipo di soli 29,99 euro.

Le due offerte potranno essere attivate da tutti i nuovi clienti, che potranno decidere di richiedere una nuova linea o trasferire il numero dal precedente operatore. In entrambi i casi sarà possibile accedere al sito ufficiale per effettuare il pre-ordine della tariffa o recarsi direttamente in uno dei punti vendita abilitati per acquistare la nuova SIM.