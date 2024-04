Prime Video continua a sorprendere i suoi utenti con una serie di novità davvero interessanti per tutta la famiglia. Per il mese di aprile è previsto l’arrivo di film e serie TV attesissime a livello nazionale ed internazionale. La lista è parecchio lunga, ma vediamo insieme quali sono e novità più sorprendenti che andranno ad arricchire il catalogo del sistema di streaming di Amazon.

Le novità in arrivo su Prime Video

I primi quattro episodi di “LOL: Chi ride è fuori” S4 sono disponibili dal 1 aprile, mentre gli ultimi due episodi verranno rilasciati l’8 aprile. Lo show della risata è stato ampiamente acclamato e torna con una quarta stagione carica di risate, volti noti e new entry sensazionali. Tra il cast di comici troviamo Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello e Aurora Leone. Ad osservare e giudicare la gara di risate troviamo ancora Fedez accompagnato da Frank Matano e Lillo Petrolo.

La nuova serie original di Prime Video “Fallout” è in arrivo l’11 aprile. La serie è basata su uno dei franchise di videogames più noti al mondo. La storia è ambientata dopo l’apocalisse, 200 anni dopo l’esattezza, e racconta la storia degli abitanti dei lussuosi rifuggi costretti a lasciarli per tornare al paesaggio contaminato. Un universo complesso fatto di avvenimenti strani e violenti.

“Música” arriva il 4 aprile ed è ambientato in New Jersey. Il film è basato sulla vita dello scrittore, star e regista Ruby Mancuso e narra di una storia d’amore e formazione condotta da un aspirante creativo che soffre di sinestesia. All’interno del contesto culturale brasiliano il protagonista affronta le pressioni dell’amore, della famiglia e quelle portate da un futuro incerto.

Cos’altro aspettano gli utenti Amazon?

Il 5 aprile è il momento di “Come far innamorare Billy Walsh”. Il film si basa sulle vicende di due migliori amici. Lui. Archie, innamorato di lei, Amelia, pensa di dichiararsi, ma arriva troppo tardi e la sua migliore amica si innamora del nuovo studente americano Billy Walsh. Riuscirà Archie a tenere lontani la sua migliore amica e Billy Walsh? O alla fine si perderanno per sempre?

Con “Alessandro Siani: Offline” si torna a ridere, ma anche a riflettere. Il 22 aprile il nuovo spettacolo di Siani offrirà tante emozioni e divertimento. In un mondo costantemente connesso è bello spegnere il proprio smartphone e godersi il momento.

Il 25 aprile arriva “Gli addestratori” un film simpatico e dai toni leggeri. Pasquale, dopo aver perso il suo cane a causa di una scommessa con la sua ex moglie Marta. Per riprenderselo decide di aprire una scuola di addestramento per cani. Peccato che un malinteso porti al suo corso non addestratori con i suoi cani, ma genitori con i loro pestiferi figli. Pasquale riuscirà comunque a portare avanti il suo progetto dimostrando di essere abbastanza in gamba per prendersi cura di sé stesso e del suo amato cane Cecchino?

“Loro: La Paura” arriva con il suo secondo capitolo su Prime Video sempre il 25 aprile. “THEM” sarà ambientato sempre nella contea di Los Angeles come il primo capitolo “Covenant”. Questa storia è incentrata sulle vicende della detective Dawn Reeve a cui viene assegnato un nuovo caso. Si tratta di un raccapricciante omicidio che scuote persino i detective più esperti, ma Dawn è determinata a fermare l’assassino. Ci riuscirà davvero?