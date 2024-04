Iliad, le offerte di APRILE: ancora pochi giorni per le Flash fino a 200GB

Viste le offerte proposte nel passato recente dai gestori rivali, Iliad ha scelto di fare la voce grossa. Il provider è intervenuto subito per rimettere in sesto la situazione, tornando a dominare e a rubare utenti agli altri operatori.

Direttamente sul suo sito ufficiale sono spuntate prima una e poi l’altra, in ordine decrescente. Si tratta delle offerte Flash, quelle piene di giga e soprattutto con costi bassi bloccati per sempre. Ora siamo alle battute finali, con Iliad che le manterrà disponibili ancora per qualche giorno durante questo nuovo mese di aprile.

Iliad: sono queste le due offerte che potete scegliere per avere fino a 200 giga

Non serviva di certo che qualcuno lo ricordasse per far capire agli utenti che sul sito di Iliad ci sono due offerte shock. Il celebre provider ha infatti prorogato il mese scorso la sua Flash 200 per poi lanciare subito dopo l’altra Flash 150. Entrambe sono ancora disponibili ma andranno avanti per pochi giorni ancora, per cui bisogna fare presto a sottoscriverle.

Partendo dalla prima, quella più interessante, tutti i contenuti al suo interno per un prezzo mensile che equivale a 9,99 € per sempre. Si parte con telefonate illimitate verso tutti, SMS senza limiti da inviare a chiunque e si termina con ben 200 giga in rete 5G ogni mese.

La seconda offerta, quella meno costosa, ha un prezzo mensile che vale per sempre di 7,99 €. La Flash 150 include al suo interno, come nel caso della prima offerta, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 150 giga in 4G tutti i mesi.

Tornando alla prima offerta, quella con 200 giga, c’è il 5G gratis, per cui non va pagato alcun costo in più. Solo gli utenti che hanno uno smartphone compatibile con tale standard di rete possono utilizzarla appieno. C’è anche un altro vantaggio: sottoscrivendo un’offerta da 9,99 €, si può usufruire anche dello sconto sulla fibra ottica.