Iliad fa TREMARE Vodafone e TIM: le due FLASH fino a 200GB in 5G

Questa volta la scelta è molto più vasta del solito per quanto riguarda le offerte di Iliad. Il celebre gestore include all’interno del suo sito ufficiale svariate proposte interessanti, tra le quali oggi rientrano di diritto le Flash. Queste due soluzioni vivono per la prima volta in coabitazione sotto l’ala protettrice di Iliad.

La situazione in realtà è molto strana in quanto il gestore mai prima d’ora le aveva lanciate insieme. In genere le offerte della gamma Flash arrivano una alla volta. Ora però, almeno fino al prossimo 4 aprile, le due offerte sono disponibili con prezzi straordinari e insieme sul portale dell’azienda.

Iliad, le migliori offerte del momento sono sempre le Flash: durano fino al 4 aprile

Sono molte le offerte che possono provare a battere Iliad ma in questo caso nessuno ci riuscirà in quanto le due Flash sono perfette. Sia la prima che la seconda si occupano di offrire minuti, messaggi e tanti giga. Partendo proprio dalla prima che si chiama Flash 200, al suo interno c’è tutto quello che serve: si parte con i minuti senza limiti per chiamare tutti, con i messaggi senza limiti verso chiunque e si termina con 200 giga in 5G.

Il prezzo mensile è di soli 9,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni. Chi sceglie questa proposta può assicurarsi anche uno sconto sull’offerta riguardante la fibra ottica di Iliad.

Passando poi alla seconda soluzione, ovvero la famosa Flash 150 che è arrivata con l’inizio del mese di marzo, il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 150 giga in rete 4G.

Queste offerte di Iliad sono disponibili fino al prossimo 4 aprile e possono essere sottoscritte indistintamente da chiunque, senza differenza di gestore. Basta andare sul sito ufficiale ed effettuare la richiesta di sottoscrizione.