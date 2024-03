Occhiali Smart Ray-Ban Meta: l'Intelligenza Artificiale per la vista

Meta sta per lanciare degli occhiali da sole smart in collaborazione con il brand famoso Ray-Ban. Dalle notizie condivise da un report pubblicato sul New York Times, dal prossimo mese il modello particolare degli occhiali Ray-Ban Meta sarà ufficialmente dotato di intelligenza artificiale avanzata per identificare gli oggetti, i monumenti e persino tradurre testi.

Questo aggiornamento significativo consentirà utenti di accedere all’assistente intelligente direttamente attraverso i propri occhiali. Basterà solo pronunciare il comando vocale “Hey Meta” e l’assistente per rispondere tramite gli altoparlanti integrati nella montatura. In un attimo, ancora più velocemente di qualsiasi altro dispositivo dotato delle medesime capacità, si potranno avere disposizione una serie di informazioni in tempo reale.

I test sugli occhiali Ray-Ban Meta e i piccoli problemi riscontrati

Il New York Times ha provato in anteprima le nuove funzionalità aggiunte agli occhiali Ray-Ban Meta testandoli in strada, in un supermercato, in un museo e persino in uno zoo. L’intelligenza artificiale è stata in grado di identificare qualsiasi animale domestico o opera d’arte incontrata durante il test. Nonostante le capacità eccezionali, allo zoo ha avuto difficoltà a riconoscere gli animali che si trovavano ad una certa distanza o seminascosti dalle gabbie. Un altro problema riscontrato è che gli occhiali non sono stati in grado di identificare alcuni oggetti particolari, come ad esempio un frutto esotico non molto comune.

Per quanto riguarda le traduzioni tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, al momento il supporto delle lingue è limitato, ma tra di esse c’è anche l’italiano. È molto probabile che Meta continuerà a migliorare ed aggiornare questa funzionalità per poi espandere gli occhiali in tutto il mondo e renderli sempre più utili e versatili.

Al momento non tutti possono accedere alle funzioni dell’intelligenza artificiale degli occhiali Ray-Ban Meta. I dispositivi sono disponibili soltanto attraverso la lista d’attesa per un’anteprima limitata agli utenti statunitensi. Non sorprenderà se ben presto anche noi potremmo avere a disposizione l’occasione di testarli con mano. Di certo tutte le funzioni straordinarie suscitano un certo interesse e parecchia curiosità, soprattutto in coloro che hanno sempre provato gelosia per i personaggi principali dei film di spionaggio.