Amazon ha lanciato un’ offerta sconvolgente con il lancio delle nuove AirPods Pro di seconda generazione, accompagnate da una custodia MagSafe che promette praticità e versatilità. Il tutto ad un prezzo super competitivo. Questi auricolari non sono solo un comune accessorio per ascoltare musica o rispondere alle telefonate, ma consentono di immergersi in una vera e propria esperienza sonora grazie alla loro straordinaria tecnologia, che li rende una delle migliori proposte presenti nel mercato attuale.

Al cuore di questi piccoli device c’è il potente chip Apple H2, che rappresenta il loro motore pulsante. Questo chip è stato infatti progettato per portare le prestazioni audio ad un livello superiore. Offrendo una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di elevata qualità e una maggiore autonomia.

AirPods, molto più di semplici auricolari

Il suono cristallino delle AirPods è avvolgente, ed è reso possibile da un driver e un amplificatore su misura, che restituiscono alti chiari e bassi intensi con una definizione eccezionale. Ogni nota è più vibrante e coinvolgente che mai, per un’esperienza d’ascolto senza precedenti. La cancellazione attiva del rumore è due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Ciò permette di essere trasportati in una vera e propria oasi di tranquillità, perfetta per viaggiare sui mezzi pubblici o concentrarsi nelle attività quotidiane.

Ma la versatilità è la sua parola d’ordine. La modalità Trasparenza consente di restare connessi con il mondo esterno, mentre la quella di Rilevamento conversazione garantisce un’esperienza di ascolto personalizzata, enfatizzando le voci e riducendo i rumori di fondo.

La ricarica della batteria

Cosa dire della custodia di ricarica MagSafe, che oltre a proteggere in maniera efficiente gli auricolari, offre un’esperienza di ricarica comoda e rapida, compatibile con gli alimentatori MagSafe, i cavi di ricarica di Apple Watch e i caricabatterie certificati Qi. La resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua (IP54) garantisce una durata affidabile in ogni situazione, mentre la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi Apple assicura una connettività senza problemi. Insomma, con le Air Pods Pro di seconda generazione, Apple si conferma leader nell’innovazione audio. Con bel il 18 % di sconto applicabile, questi eccezionali dispositivi possono essere vostri a soli 229 euro.