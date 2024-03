Tutti noi da tempo vorremmo avere a disposizione all’interno della nostra abitazione un robot lavapavimenti, un prodotto che permetta di pulire con dovizia ed affidabilità tutte le superfici, riuscendo ad elevare di molto il livello qualitativo, sebbene comunque il prezzo di vendita non sia propriamente alla portata di tutti, come nel caso del corrente modello di casa iRobot.

Il dispositivo in questione è l’iRobot Braava Jet m6 (6134), un robot lavapavimenti che si collega direttamente al WiFi di casa, per permettere all’utente il controllo diretto da remoto tramite l’applicazione mobile disponibile sia per Android che per iOS. La potenza di 100W può sembrare ridotta, ma allo stesso tempo è più che adeguata alla tipologia del prodotto di cui effettivamente stiamo parlando.

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis che potete avere oggi sul vostro smartphone, andandovi ad iscrivere subito al nostro canale Telegram ufficiale.

iRobot Braava Jet m6: il lavapavimenti da sogno

iRobot Braava Jet m6 è un prodotto che di base costerebbe più di 500 euro, essendo comunque sul mercato da diversi anni, in genere lo si può trovare con un prezzo mediano di 499,99 euro, ma in un periodo così intriso di riduzioni interessanti, gli utenti possono approfittare di uno sconto ulteriore del 20%, fino ad arrivare ad una spesa finale di 399,90 euro. Lo potete trovare qui.

Come vi abbiamo anticipato, trattasi di un robot lavapavimenti, non del classico robot aspirapolvere, ma di un prodotto che nasce ed è pensato appositamente per lavare, sono quindi assenti serbatoi per lo sporco o spazzole dedicate. Il detersivo viene spruzzato tramite l’ugello anteriore, andando a coprire una buona area, per poi venire distribuito tramite i rulli inferiori; l’intera operazione può essere controllata da remoto tramite l’ausilio di uno smartphone o dell’applicazione mobile effettivamente dedicata, il serbatoio è di 0,15 litri, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a coprire un appartamento da 120 metri quadrati.