Dal 2004, anno in cui è arrivato Facebook nelle nostre vite, i social media sono divenuti parte della quotidianità di tutti. Vent’anni dopo il mondo della comunicazione, e non solo, ruota intorno a queste app che ci permettono di restare costantemente aggiornati sulle ultime notizie e di comunicare con amici e parenti anche se lontani. In questo contesto, le app di messaggistica istantanea sono fondamentali per portare avanti un panorama tecnologico costituito da una comunicazione costante.

Telegram ha acquistato un valore sempre maggiore negli anni e con il suo ultimo aggiornamento sembra intenzionato a rubare molti utenti a WhatsApp da sempre suo principale rivale.

La nuova funzione di Telegram

Telegram e WhatsApp sono tanto diverse quanto simili. Entrambe le app di messaggistica forniscono ai loro utenti, oltre la possibilità di inviare messaggi, un modo semplice ed efficiente per effettuare chiamate e videochiamate gratuite. Inoltre, con l’introduzione dei Canali, ora è molto più facile essere aggiornati sui propri interessi e sui propri artisti del cuore.

Da sempre le due piattaforme sembrano quasi prendere spunto l’una dall’altra, finendo inevitabilmente per influenzarsi a vicenda nel loro continuo tentativo di migliorarsi e superare il proprio rivale. A tal proposito, è emblematico quello che è successo con la velocizzazione dei messaggi vocali, la possibilità di modificare i messaggi inviati e una funzione che permette di trovare dei messaggi specifici facendo riferimento alla data.

Nel suo tentativo di acquisire un ruolo sempre più importante nel settore Telegram ha deciso di indirizzarsi al segmento “Business” introducendo una novità che potrebbe portare molti utenti a sceglierla abbandonando WhatsApp. La funzione lanciata da Telegram è indirizzata ai suoi abbonati “business” e consiste in una serie di servizi premium. Tra questi troviamo la possibilità di utilizzare delle etichette colorate per organizzare le proprie chat. Una funziona particolarmente utile per chi utilizza la piattaforma di messaggistica per diversi scopi.

E non è tutto. Con il nuovo aggiornamento viene anche fornita la possibilità per gli utenti di Telegram Premium di inviare saluti automatici e creare scorciatoie per i messaggi che permettono di velocizzare la conversazione ed elaborare risposte che siano rapide ed efficienti allo stesso tempo.