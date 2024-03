Il mondo del gaming è da sempre dominato dal punto di vista del mercato dalle console, queste ultime infatti si contendono le maggiori quote dal momento che costituiscono la maggior piattaforma di gioco alla quale gli utenti fanno affidamento, contesto che vede da sempre rivaleggiare PlayStation e Xbox nella conquista dell’utenza finale.

Se dunque il mercato delle console da Salotto va per la maggiore una piccola fetta e rivendicata anche dalle console da gioco portatili le quali ogni anno riescono sempre a ritagliare una onorevole fetta di introiti offrendo agli utenti un’esperienza decisamente peculiare e soddisfacente, basti pensare alla famosa Steam Deck o alle varie console di casa Nintendo.

Dunque il mondo da gioco portatile può assumere una consistenza decisamente accattivante ed è proprio quello che pensa Phil Spencer, capo di Microsoft gaming, che nutre una certa passione per quanto riguarda il gioco immobilità e nutre anche un’importante fiducia in merito l’hardware dedicato e l’adattamento dei software e dei servizi.

Xbox portatile in arrivo ?

Spencer in un’intervista rilasciata presso Polygon, ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano velatamente intendere il possibile arrivo di una Xbox portatile, in questa intervista quest’ultimo ha rivelato di stare lavorando con il team hardware di Xbox prendendo in considerazione diversi for factor e svariate possibilità da poter portare avanti per poter attrarre nuovi giocatori, quest’ultimo ha proseguito poi confermando che l’ambito portatile è praticamente certo a scanso però di scegliere tra due possibili strade da seguire, una in merito all’hardware con un prodotto ad hoc propriamente brandizzato Xbox oppure una strada software, la quale sfrutterebbe un adattamento specifico della piattaforma Xbox per dispositivi portatili di terze parti.

Spencer ha dunque sottolineato di abbracciare il gaming in tutte le sue forme, è innegabile però che l’intervista sembri piuttosto insistere sull’aspetto specificatamente legato al gaming portatile, che sia il preludio all’arrivo di una Xbox portatile ?