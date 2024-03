Non è un mistero, Netflix è una delle piattaforme streaming più utilizzate a livello globale. La sua ampia diffusione porta con sé una serie di curiosità ed informazioni che appassionano gli spettatori al pari di un film o una serie TV.

A tal proposito, la piattaforma di streaming online ha svelato quali sono i contenuti più visti di queste ultime settimane. Visionare la classifica permette agli utenti di capire quali sono i contenuti più diffusi, ma non è tutto. In particolare, grazie a queste informazioni è possibile anche ipotizzare quali saranno le serie rinnovate e quali invece finiranno per essere cancellate.

La classifica dei più visti su Netflix

La top 10 rilasciata dalla piattaforma di streaming mette in evidenza alcuni dati interessanti. Mentre alcune posizioni risultano abbastanza prevedibili, altre hanno sorpreso moltissimi utenti online. Le prime posizioni sono occupare da “The Gentlemen” (stagione 1), “Supersex” (stagione 1) e “Das Signal – Segreti dallo spazio” (miniserie). Le successive tre posizioni sono composte da “Banditos” (Stagione 1) al quarto posto, e “Young Royals” (stagione 3) al sesto. Entrambe le serie sono da poco arrivate su Netflix, ma hanno da subito conquistato il cuore e gli schermi del pubblico. Al quinto posto invece troviamo “Resident Alien (Stagione 1). Per quanto riguarda le ultime posizioni, troviamo in ordine “Furies, “Avatar– La leggenda di Aang” (Stagione 1), “Mano de Hierro” (Stagione 1) e “Nuova Scena” (Stagione 1).

Ciò che sorprende è vedere “Avatar- La leggenda di Aang” in fondo alla classifica, dopo essere stata in cima per settimane. Invece ora, dopo “solo” quattro settimane la serie TV sembra già essere calata sul fondo della classifica.

Per quanto riguarda i film invece, la classifica è composta da tutti nuovi arrivi. Le uniche eccezioni comprendono “Code 8 Parte II” (nona posizione) presente in piattaforma da tre settimane, “Never Back Down 3” (ottava posizione) disponibile su Netflix da due ed infine “Damsel” che da due settimane occupa il primo posto in classifica. Le altre posizioni sono riservate a “La guerra dei nonni”, “Irishi Wish – Solo un desiderio”, “Confini e dipendenze”, “Le Mans ’66 – La Grande Sfida”, “Art of Love”, “Early Birds” e “The Monuments Men”.