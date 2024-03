Lo sviluppo e l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale sono due temi caldissimi per le aziende di informatica nell’ultimo anno, tutte infatti si stanno muovendo per promuovere le loro soluzioni AI da integrare nei software messi a disposizione, basti pensare a Google con Gemini, a Samsung con tutta la sua suite integrata nei Galaxy S o anche Microsoft con Copilot in Windows.

Al momento proprio quest’ultima sembra particolarmente attiva nello sviluppo delle sue suite IA e alla loro profonda e capillare integrazione nei suoi sistemi quali Windows e Edge, i quali passo dopo passo stanno ricevendo sempre più features AI che contribuiscono a rendere l’esperienza d’uso più fluida e intuitiva.

A quanto pare ora è il turno di Edge, il quale sta ricevendo alcune funzioni IA ad hoc che possono essere utilizzate dagli utenti, vediamole insieme.

Nuove features

Innanzitutto l’interfaccia di editing delle immagini ha ricevuto una modifica funzionale, infatti se prima per modificare un’immagine era necessario aprirla in una nuova scheda, ora basterà fare click col destro e selezionare “Magnify“, ciò consentirà di modificare subito l’immagine, oppure basterà fare doppio click sul tasto CTRL e si aprirà una sottofinestra con l’immagine da modificare.

È in arrivo però anche una nuova modalità basata sullo strumento dal nome “Microsoft Designer“, il quale una volta aperta la sottofinestra di modifica dell’immagine metterà a disposizione una serie di funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale per modificare l’immagine come la rimozione dello sfondo e lo sfondo.

È in arrivo anche la nuova modalità per Copilot definita Notebook AI, la quale performa meglio della modalità standard dal momento che consente la gestione di prompt più complessi fino a 18.000 caratteri, al momento è disponibile solo sul canale Canary ma presto arriverà stabilmente per tutti.

La strada verso l’IA è tracciata e Microsoft si sta impegnando per un’integrazione capillare e attenta nei suoi sistemi, molte funzioni aggiuntive arriveranno presto.