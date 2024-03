In un’iniziativa volta a riconquistare i suoi ex abbonati, Vodafone ha lanciato una nuova proposta promozionale che non passa inosservata. Infatti, con l’avvento di Marzo 2024, l’operatore annuncia una generosa offerta. Essa include 200 Giga di traffico dati mensile, minuti illimitati per chiamate nazionali e SMS senza limiti. Il tutto al prezzo incredibilmente conveniente di 9,99 euro al mese. La promozione, denominata Silver winback, è rivolta specificamente a quei clienti che, in passato, hanno dato fiducia all’omonimo gestore e che ora potrebbero tornare a beneficiare dei suoi servizi. Attraverso una mirata campagna SMS, l’operatore invita i suoi ex clienti a cogliere l’opportunità di ritornare e godere di vantaggi esclusivi.

Vodafone, un’offerta su misura per le esigenze moderne

Ma cosa rende così allettante questa nuova offerta Vodafone? Oltre al prezzo competitivo, l’offerta Silver winback si distingue per la sua generosità e completezza. Ogni mese, i clienti avranno a disposizione 200 Giga di traffico dati. Così da avere una maggiore libertà di navigazione su internet senza limiti. In più, i minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, assicurano la massima flessibilità nelle comunicazioni. Mentre i messaggi di testo senza limiti permettono di rimanere in contatto con amici e parenti senza preoccupazioni.

Ma le sorprese non finiscono qui. In quanto, incluso nel piano tariffario sopra descritto, avrete anche la possibilità di effettuare chiamate senza costi aggiuntivi, verso numerosi paesi dell’Unione europea e del mondo. Insomma, ancora una volta la nota azienda “in rosso”, dimostra di mettere in primo piano le esigenze e le necessità dei suoi clienti. Da qui deriva sicuramente il suo punto di forza. Se desiderate avere qualche informazione aggiuntiva, vi consigliamo comunque di consultare il sito web ufficiale Vodafone, su cui potrete trovare anche moltissime promozioni per la linea fissa e mobile, a prezzi sempre super vantaggiosi. Restate connessi sulle nostre pagine, per non perdervi alcuna novità!