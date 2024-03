Ricordo gli anni del liceo trascorsi insieme, durante i quali ho avuto modo di scoprire le innumerevoli sfaccettature del suo carattere: Marco era non solo un appassionato e dedito veterinario, ma anche una persona di una bontà e di una simpatia disarmanti. Il suo sorriso contagioso e la sua risata erano in grado di illuminare qualsiasi giornata, e sono ricordi che ancora oggi porto con me come un prezioso tesoro.

Nonostante il successo e la fama raggiunti grazie al suo lavoro e alla popolarità sui social media, Marco non ha mai perso la sua genuinità e la sua umiltà. La notizia della sua malattia ci ha colti completamente di sorpresa, un segreto che ha portato con coraggio fino alla fine, continuando a lavorare e a lottare senza mai perdere il suo spirito positivo. La sua improvvisa dipartita ha aperto una ferita profonda, un dolore le cui parole fanno fatica a descrivere. Mi unisco al cordoglio della sua famiglia, condividendo il lutto per una persona che per me era molto più di un amico: era un punto di riferimento, un esempio di umanità e competenza.

La notizia

La prematura scomparsa del dottor Marco Petrini, meglio conosciuto come “Dottor Pet“, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo veterinario e online, dove era seguito da centinaia di migliaia di persone. Il giovane veterinario specializzato nella cura di animali esotici è purtroppo venuto a mancare domenica 24 marzo all’età di soli 37 anni, presso il Policlinico Umberto I di Roma, dopo aver coraggiosamente combattuto in segreto contro una malattia. Nonostante le sue precarie condizioni di salute, Petrini non aveva mai smesso di prendersi cura degli animali che necessitavano delle sue competenze presso la Clinica di Guidonia.

Nato a Tivoli, Petrini si era laureato in medicina veterinaria presso l’Università di Teramo, iniziando la sua carriera nello studio veterinario Tozzi di Tivoli per poi trasferirsi, nel 2018, alla clinica di Guidonia. Qui aveva proseguito con passione e dedizione la sua professione fino agli ultimi giorni, lasciando un ricordo indelebile sia nei colleghi che nei numerosi clienti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. I funerali si terranno OGGI martedì 25 marzo nella chiesa di San Francesco a Tivoli, a testimonianza dell’affetto e della stima che la comunità nutriva per lui.

Sui social media, Petrini era una vera e propria celebrità, con decine di migliaia di seguaci che consultavano quotidianamente i suoi contenuti incentrati sul mondo animale. La sua abilità nel trattare argomenti seri in maniera coinvolgente e istruttiva gli aveva garantito un’enorme popolarità, come dimostrato da un video su TikTok visualizzato quasi due milioni di volte. Ciononostante, il suo primo impegno rimase sempre la professione veterinaria.

Il dottor Gianluca Marchetti, proprietario della Clinica Veterinaria Guidonia, ha espresso il suo profondo dolore ricordando Petrini non solo come un eccellente medico ma anche come una persona di grande umanità e simpatia. Le sue competenze unite a un carisma unico lo resero un punto di riferimento all’interno della comunità. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che lo hanno conosciuto, molti dei quali ricordano il suo spirito combattivo e la sua devozione, anche di fronte alla malattia.

La regione Lazio, per bocca del suo presidente Francesco Rocca, ha manifestato il proprio cordoglio, sottolineando l’intenzione di rendere omaggio alla memoria di Petrini sostenendo le future generazioni di giovani veterinari ispirati al suo esempio. In occasione dei funerali, la clinica di Guidonia rimarrà chiusa per permettere a colleghi, amici e comunità di dare l’estremo saluto a un professionista e a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel cuore di molti.