Operatori Telefonici: come capire quale sia il più veloce nella propria zona

La AGCOM ha reso pubblicato i risultati di uno studio condotto in Italia su ogni singolo operatore telefonico. Lo scopo della ricerca era quello determinare la velocità media di download e upload di ognuno. I dati analizzati dall’Autorità e provenienti dalla Fondazione Ugo Bordoni, hanno rivelato una velocità media di download che si aggira sui 339 Mbps. Per quanto riguarda l’upload si arriva sui 59 Mbps, sempre parlando a livello nazionale. Le metriche degli operatori sono però variabili. In che senso? A secondo della propria zona abitativa/geografica possono cambiare di molto.

Operatori telefonici: capire qual è il più veloce nella mia zona

Per fornire agli utenti un modo efficace per valutare la performance degli operatori telefonici nella propria area, la AGCOM ha introdotto un nuovo e semplice tool utilizzabile da tutti. Questo si chiama MisuraInternetMobile e consente agli utenti di inserire il proprio indirizzo di residenza o il nome della propria città per capire con esattezza quale tra i tanti operatori sia il migliore. Una volta inseriti i dati, si accede ad una tabella contenente le info relative alla velocità di ricezione, alla velocità di trasmissione, al possibile ritardo, alla sua variazione e ad altre specifiche sui tre operatori che raggiungono il podio in questi campi.

Il metodo usato da AGCOM si basa semplicemente su degli indicatori chiave delle prestazioni del servizio di accesso a Internet. In tal modo gli utenti possono valutare in modo facile e veloce la qualità del servizio offerto dagli operatori telefonici. Tutte le informazioni servono a dare all’utenza un quadro preciso sulle prestazioni, così, in caso di una scelta, da sapere con chi sottoscrivere un contratto. Quindi, il consiglio è quello di non basarsi sui dati generali, ma di usufruire del tool di AGCOM per individuare le differenze localmente. Se ad esempio Fastweb raggiunge il primato in una data area, non è detto che nella vostra sia lo stesso.

Informatevi bene usando il tool, fate scelte ponderate sugli operatori e dopo, magari, cercate quale sia il più conveniente e chi offra il pacchetto più completo.