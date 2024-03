Nelle ultime settimane si è diffuso un certo malcontento tra gli utenti del sistema operativo di Microsoft. Tutto ha avuto inizio con il rilascio dell’ultimo aggiornamento mensile di Windows 11. Mentre si attende un intervento diretto da parte dell’azienda ci sono una serie di nuove ed utili funzionalità che proprio a causa di questo calo di prestazioni molti utenti ancora non conoscono. Di seguito, vediamo quali sono le 5 feature principali rilasciate con il nuovo aggiornamento.

Nuove funzionalità per Windows 11

La prima funzione è quella di utilizzare Copilot per generare contenuti multimediali. Il potente assistente AI di Microsoft, infatti, offre la possibilità di realizzare immagini e video in modo intuitivo e gratuito. Per poter accedere a questa funzione basta premere contemporaneamente i tasti Windows + C, oppure cliccare sull’icona dedicata nella taskbar. Nella schermata fornita gli utenti possono inserire prompt sia testuali che vocali che serviranno all’AI per creare i contenuti personalizzati.

Una seconda funzione, particolarmente utile, permette di creare e gestire più desktop virtuali dalla taskbar. Grazie a questa nuova funzione di Windows 11 ognuno di questi desktop possono essere personalizzati con sfondi distintivi. Inoltre, il passaggio tra le diverse attività e progetti viene ulteriormente facilitato.

E c’è di più. Grazie all’utilizzo dell’app Phone Link, rilasciata lo scorso maggio, ora è possibile collegare smartphone e computer senza difficoltà. In questo modo, è possibile ricevere messaggi, chiamata e notifiche direttamente sul desktop. Inoltre, consente di utilizzare lo smartphone come hotspot Wi-Fi.

Il nuovo aggiornamento Windows 11 comprende l’istallazione integrata di Microsoft Teams. In questo modo gli utenti possono comunicare in modo facile e senza difficoltà direttamente dalla taskbar. Gli utenti possono sincronizzare i contatti tra il telefono e il PC e invitare rapidamente altre persone alle conversazioni tramite link.

Il nuovo aggiornamento fornisce anche alcune interessanti novità per gli appassionati di gaming. Per potervi accedere gli utenti devono digitare i tasti Windows + G. In questo modo gli utenti possono visionare l’interfaccia dedicata al gaming di Windows 11.

Le feature appena presentate forniscono un valido motivo per cui vale la pena fruttare il nuovo aggiornamento di Windows 11 nonostante i problemi rilevati. Mentre si attende un intervento diretto dall’azienda gli utenti possono esplorare e sfruttare completamente le nuove funzioni e migliorare in questo modo la propria esperienza con il sistema operativo di Microsoft.