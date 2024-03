WindTre, di recente, ha lanciato un’interessante iniziativa dedicata ai propri clienti. La promozione sarà valida a partire dal 19 Marzo 2024 ed offre agli utenti l’opportunità di acquistare lo smartphone che si desidera e di pagarlo in comode rate mensili, senza interessi aggiuntivi.

Solo i clienti WindTre avranno la possibilità di comprare uno smartphone a rata zero. Questi ultimi infatti potranno abbinare l’ acquisto alla propria offerta di telefonia. Il pagamento può avvenire attraverso il metodo che si desidera, come la carta di credito, conto corrente bancario o tramite il metodo di pagamento Easy Pay. Gli utenti potranno anche scegliere se mantenere la dilazione di pagamento in caso di recesso anticipato oppure pagare le rate residue in un’unica soluzione.

WindTre e i nuovi smartphone disponibili

Il nuovo catalogo di smartphone di WindTre comprende un gran numero di modelli provenienti da marche diverse rinomate. Come Xiaomi, Realme, ZTE, TCL e molte altre ancora. Gli utenti potranno scegliere tra una varietà di modelli, dai più accessibili a quelli di fascia alta. Con questa ampia disponibilità potrete infatti trovare il dispositivo ideale e più adattoalle vostre esigenze.

Per usufruire di questa promozione, i clienti WindTre devono possedere una SIM ricaricabile voce e dati attiva da almeno sei mesi, con un’offerta dal prezzo minimo di 9,99 euro al mese. È importante notare che le offerte sono valide fino al 22 Aprile 2024, salvo eventuali cambiamenti.

Altre promozioni del momento

Oltre al catalogo di smartphone a rata zero, l’operatore offre anche altre promozioni esclusive per i suoi clienti, tra cui l’abbinamento di alcuni smartphone a MIA Smart Pack Protect 5G e sconti speciali su determinati modelli.

Insomma, tale iniziativa rappresenta un’opportunità vantaggiosa per tutti coloro che desiderano acquistare un nuovo dispositivo senza dover affrontare una spesa elevata. Con una vasta gamma di modelli disponibili e modalità di pagamento flessibili, WindTre si conferma, ancora una volta,come un operatore attento alle esigenze dei suoi clienti.