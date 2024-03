WhatsApp, aggiornamento chat con la novità che stravolge tutto

Continua a fare tanta notizia WhatsApp con i suoi aggiornamenti che in maniera continua stanno rallegrando gli utenti. La celebre applicazione di messaggistica istantanea infatti ha finito il 2023 in crescendo dopo aver pubblicato tantissime migliorie all’interno della sua piattaforma. Adesso è il momento di rendere le chat ancora più organizzate e soprattutto funzionali, soprattutto quando si tratta di un gruppo. WhatsApp ha introdotto la possibilità di fissare in alto un messaggio.

Esatto, da ora si può tranquillamente fissare all’interno di una chat con una o più persone un messaggio ritenuto importante da non perdere di vista. Come avviene con Telegram ormai da tempo, adesso anche il colosso colorato di verde consente di tenere d’occhio le cose più importanti. Era nell’aria che arrivasse un nuovo aggiornamento del genere in quanto le indiscrezioni lo avevano anticipato già diverse settimane fa.

Ora tutti attendono che il nuovo update venga distribuito equamente sui sistemi operativi Android ed iOS. Nel caso in cui l’aggiornamento non fosse partito in automatico, bisogna andare sul Play Store o sull’App Store per procedere manualmente.

WhatsApp consente di fissare in alto i messaggi nelle chat, ecco in che modo

Prima non era possibile ma ora sì: i messaggi possono essere fissati in alto per evitare che qualcosa di importante possa passare in secondo piano. Gli utenti avevano lamentato più volte di aver dovuto cercare tra centinaia di messaggi quel testo che proprio non andava dimenticato.

In questo modo sarà impossibile che ciò succeda, semplicemente seguendo le indicazioni. All’interno di una chat di WhatsApp è possibile fissare in alto un messaggio sempre con la stessa tecnica, ovvero tenendo premuto il messaggio in questione e scegliendo la voce “Fissa“.

Si potrà scegliere tra un periodo di default di 7 giorni durante i quali il messaggio resterà fissato, fino a 24 ore o 30 giorni. Ora non avete più scuse per mancare gli appuntamenti.