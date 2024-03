In occasione della Festa di Primavera, Amazon crea una super promozione sul Tablet Lenovo Tab P12, proponendolo a un prezzo eccezionale ed imperdibile. Questo dispositivo è progettato per offrire un uso incredibile, a prescindere se si guardino video, si lavori o si giochi, su uno schermo da 32,23 cm (12,7″) con risoluzione dettagliata da 3K (2944 x 1840). Tutte le sue funzioni, unite alla leggerezza, lo rendono impareggiabile!

Tablet Lenovo: acquistarlo su Amazon è la miglior scelta

Il tablet ti dona la possibilità di prendere appunti e aggiungere annotazioni in modalità schermo diviso, sfruttando la Lenovo Tab Pen Plus inclusa. Grazie ad un peso di soli circa 615 grammi e un corpo sottile da 6,9 mm, sarà molto facile trasportarlo durante i viaggi o soltanto per spostarsi da un luogo ad un altro.

Lo storage, il tablet offre un’ampia capacità di 128GB, espandibile tramite MicroSD Card fino a 1TB. La compatibilità con il formato exFAT dona poi la massima sicurezza per i tuoi documenti più importanti lavorativi, personali o universitari. Immagina se la tua tesi andasse persa per sempre!

Grazie alla batteria ad alta capacità da 10.200 mAh, il Tablet Lenovo Tab P12 dona l’occasione di passare dallo streaming, alle app di gioco, alla lettura, senza che si scarichi velocemente e ti costringa a cercare una presa di corrente. Il device, inoltre, è dotato del sistema operativo Android 13 così da poterti dare un utilizzo ottimizzato.

Il tablet Lenovo è un’opzione davvero eccellente per chiunque sia alla ricerca di un device simile e che abbia anche la penna per la scrittura digitale. Saprà aumentare la produttività di chi lo compra in qualsiasi frangente, sarà un block notes leggermente più pesante e con molte più funzionalità. Solo per qualche giorno, per la Festa di Primavera, Amazon lo propone agli utenti al costo speciale di soli 399,00€. Approfitta dell’offerta e aggiudicati il tuo nuovissimo tablet prima che la promozione venga eliminata!