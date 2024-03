OFFERTA GRANDIOSA: Bilancia Renpho Bluetooth SCONTATA su Amazon

Sta arrivando la Pasqua e seppur la nostra mente sia piena di uova di cioccolato e prelibatezze varie, c’è quella vocina che ci ricorda anche che la prova costume è vicina. Tra diete e attività fisica, la motivazione di andare avanti, oltre al sogno di avere un corpo da urlo, ce la da la bilancia, mostrandoci i progressi fatti. Le più tecnologiche sono anche in grado di inviarci i dettagli direttamente sullo smartphone.

Se dopo la colomba e il casatiello, la tua idea è di cominciare a metterti in forma ciò che ti serve è la bilancia Renpho Bluetooth. Questo dispositivo ti saprà dare una precisione al grammo e una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Amazon ti dona l’opportunità di comprare una bilancia intelligente

La bilancia Renpho ha una particolare tecnologia chiamata “step-on” e una piattaforma in vetro temperato da 5 mm. Con una misurazione di 0,2 lb / 0,05 kg e una capacità massima di 180 kg/400lb, potrai essere felice anche di quei piccoli cambiamenti e urlare al vento di essere dimagrito/a. I 4 sensori ad alta precisione garantiscono risultati accurati in ogni momento, mentre le funzioni di auto-calibrazione e spegnimento automatico contribuiscono a prolungare la durata della batteria.

Dotata di un display intuitivo e di facile lettura, la bilancia Renpho ha così tanti vantaggi che è difficile non sceglierla. Attraverso sua funzione di accensione e spegnimento automatico, l’uso della bilancia è ancora più pratico e conveniente. È inoltre in grado di visualizzare le condizioni di batteria scarica e di sovraccarico, dandoti la possibilità di scegliere tra lbs/kg. Basta salire sulla bilancia per ottenere automaticamente misurazioni del peso e della percentuale di grasso. Grazie alla sua capacità di analizzare 13 dati sulla composizione corporea, tra cui peso, IMC, grasso corporeo, massa magra e molto altro, questa bilancia offre una visione completa della propria salute e forma fisica.

Le informazioni vengono sincronizzate via Bluetooth con l’app Renpho Health, che non solo salva le misurazioni, ma permette anche di monitorare la propria salute nel tempo attraverso grafici e report dettagliati. La bilancia è attualmente scontata su Amazon al 23%, disponibile al prezzo di soli 22,99€. Corri sul sito (clicca su questo link) e comincia a prepararti per entrare nella giusta forma mentis.