Cellulari: dove si gettano i dispositivi non funzionanti o inutilizzati

Quanti cellulari avete cambiato nella nostra vita? Ed ora che fine hanno fatto? Speriamo che non li abbiate gettati nella spazzatura come un qualsiasi fazzoletto. Se non sapete cosa fare esattamente quando il vostro smartphone diventa obsoleto o inutilizzabile ci sono degli step e dei consigli da seguire per un corretto smaltimento.

Una delle opzioni più sicure per lo smaltimento dei dispositivi elettronici è rivolgersi a un centro RAEE, che sta per Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi centri sono appositamente attrezzati per raccogliere e smaltire in modo responsabile i vecchi smartphone, garantendo un trattamento adeguato dei materiali elettronici.

Attenzione: cosa fare prima di dare via i tuoi cellulari

Prima di consegnare il tuo vecchio telefono al centro RAEE, è importante prendere alcune precauzioni per proteggere i tuoi dati personali. I cellulari di oggi contengono una grande quantità di informazioni sensibili, come foto, video, messaggi e dati bancari. Assicurati di eliminarli completamente. Una delle soluzioni più semplici è il ripristino dei dati di fabbrica. Il processo cancellerà tutti i tuoi dati personali e riporterà lo smartphone alle impostazioni di fabbrica.

Puoi eseguire il ripristino direttamente dalle impostazioni del telefono, ma assicurati di disconnettere tutti gli account prima di procedere. Inoltre, è sempre una buona idea fare un backup dei tuoi contenuti prima di effettuare questo passaggio, in modo da poter trasferirli sul tuo nuovo dispositivo. Una volta che hai eliminato i tuoi dati e sei pronto a dare via il telefono, consegnalo al centro RAEE più vicino a te. In tal modo garantirai che il tuo vecchio cellulare, o cellulari se tendi a conservarli in un cassetto, vengano smaltiti in maniera sicura ed ecologica, proteggendo l’ambiente e evitando il rischio di contaminazione da materiali elettronici nocivi. Assicurarsi di gettare gli smartphone in modo responsabile è molto importante, ricorda i nostri consigli la prossima volta che ti capita. Piccolo Plus: prima di buttare il dispositivo, se in buono stato e funzionante, ricorda di controllarne il valore online, ci sono un mucchio di modelli ricercati dai collezionisti!