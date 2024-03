I prodotti Apple previsti per i prossimi anni potrebbero riservare tante novità e una prima dimostrazione la offre il leaker Tech_Reve, che suggerisce quelli che saranno i prossimi dispositivi in arrivo.

Basandosi su alcune informazioni riguardanti Samsung Securities, la cui provenienza è comunque da ritenere incerta, la fonte sostiene che Apple sta attualmente lavorando a tanti dispositivi, tra questi un iPhone pieghevole, un iPhone SE 4 e degli occhiali AR.

Apple: cosa aspettarsi nei prossimi anni dal colosso di Cupertino!

La tabella condivisa in rete dal leaker propone una linea temporale che va dal 2023 al 2027 ed elenca tutte le novità già rilasciate da Apple e prossime al debutto nel corso degli anni.

Alcuni dei dispositivi citati sono oggetto di indiscrezioni già da svariato tempo, si pensi all‘iPhone SE 4, il cui lancio dovrebbe avvenire nel 2025. I più curiosi dovranno invece attendere fino al 2026 per assistere all’arrivo del primo iPhone pieghevole, che sarà accompagnato anche dal primo iPad Air con display OLED e dai MacBook con display OLED.

L’anno nel quale potremmo veder arrivare il prodotto più interessante di tutti è il 2027. La tabella indica, appunto, l’anno come decisivo per il lancio del primo iPad pieghevole e degli Apple Glass, gli occhiali per la realtà aumentata che potrebbero segnare un punto di svolta.

iPhone pieghevole, iPhone SE 4 e iPad pieghevole: tutto quello che sappiamo

Il lasso di tempo che ci separa dall’arrivo dei prodotti citati dalla fonte è ancora parecchio ampio ma già da tempo circolano in rete delle ipotesi sulle particolarità dei dispositivi in questione.

L’iPhone SE 4, ad esempio, fa parlare di se da molto tempo proponendosi come un iPhone low cost molto simile ad iPhone 14 dal punto di vista estetico. Con display OLED da 6,1 pollici, notch dedicato alla fotocamera anteriore al sensore per il Face ID e fotocamera posteriore da 48 MP.

L’iPhone pieghevole fa discutere da anni ormai e il 2026 potrebbe essere l’anno decisivo. A tal proposito, in questi ultimi giorni, si è espresso anche il leaker Kang Min-soo, che tramite The Elec afferma che il primo iPhone pieghevole arriverà con display da 7 o 8 pollici.

L’affermazione di Apple nel settore dei pieghevoli potrebbe poi essere consolidata con il lancio di un iPad pieghevole, previsto per il 2027, anno nel quale il colosso potrebbe introdurre anche il Face ID sotto il display dei sui iPhone.