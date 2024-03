È giunto un nuovo aggiornamento per Parallels Desktop, il rinomato software ufficialmente autorizzato da Microsoft che consente agli utenti di eseguire Windows virtualmente sui dispositivi Mac. Offrendo un’esperienza unica e con una fluidità per il passagio tra i due sistemi operativi. Questa ultima versione, identificata come 19.3, rappresenta un passo avanti significativo nell’ottimizzazione delle prestazioni e delle funzionalità offerte da Parallels Desktop.

Quali sono le nuove novità di Parallels Desktop per gli utenti Mac

Oltre alla correzione di bug e problemi noti, l’attenzione è stata rivolta principalmente al miglioramento dell’esperienza di gioco su Windows attraverso Mac. Una delle principali novità di questo aggiornamento è la risoluzione di diversi bug legati al rendering grafico in giochi di grande successo come Genshin Impact, Rise of Kingdoms e Dark Souls II. Questo intervento mira a garantire una fluidità e una resa grafica ottimale durante le sessioni di gioco su Mac attraverso Parallels Desktop.

In aggiunta, per gli utenti delle versioni Pro e Business del software, è stata introdotta una nuova modalità di sincronizzazione degli appunti. Questo permette una gestione più flessibile del copia e incolla tra il Mac e delle macchine virtuali, consentendo agli utenti di personalizzare l’esperienza secondo le proprie esigenze e preferenze. Oltre al miglioramento nell’ambito del gaming, l’aggiornamento comprende anche ottimizzazioni volte a migliorare l’esperienza complessiva degli utenti. Ciò include una maggiore fluidità dello scorrimento del trackpad su Linux e una semplificazione del processo di installazione di Ubuntu sui Mac con chip Apple Silicon.

Infine, è previsto un generale miglioramento delle prestazioni del software, con un’attenzione particolare alla reattività e all’efficienza durante l’utilizzo di Windows su Mac attraverso Parallels Desktop. L’aggiornamento è già disponibile per il download e offre agli utenti una versione di prova gratuita, con la possibilità di passare a un abbonamento per un utilizzo continuativo e completo delle funzionalità offerte dal software.