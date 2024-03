Apple non ha bisogno certo di presentazioni, così come la vasta gamma dei suoi amatissimi prodotti.

Nonostante i dispositivi Apple come gli iPhone siano quindi estremamente utilizzati dagli utenti di tutto il mondo, ci sono ancora delle piccole chicche riguardo questi smartphone, che non tutti conoscono.

Spesso infatti capita che ci siano delle impostazioni del nostro iPhone che non ci piacciono e che vorremmo cambiare, ma non sappiamo che potrebbero essere personalizzate oppure immaginiamo che queste azioni richiedano troppo tempo, e quindi lasciamo correre.

Certo, sicuramente per alcune cose non c’è nulla da fare ma per altre bastano pochi click per renderle più piacevoli.

Un esempio sono i suoni delle suonerie o delle notifiche dell’iPhone, che sono tranquillamente personalizzabili in semplici passi.

Come personalizzare suoni per chiamate o SMS su iPhone

A dispetto di quello che si possa pensare, la classica suoneria predefinita chiamata ‘Apertura’, utilizzata dalla maggior parte degli utenti in possesso di iPhone, non è il solo suono presente su questi dispositivi. Anzi, Apple mette a disposizione una vasta serie di suonerie tra cui scegliere.

Per cambiare la suoneria delle proprie chiamate è necessario recarsi su ‘Impostazioni’, scorrere fino a ‘Suoni e feedback atipico’, cliccarci su e nell’opzione ‘Suoneria’ troverete una serie di suoni tra cui scegliere. Inoltre con l’opzione ‘Suonerie su iTunes Store‘, è possibile acquistare la propria canzone preferita e impostarla come suoneria.

Lo stesso identico procedimento vale per le altre notifiche, come quelle per gli SMS o per le email. Per i messaggi una volta cliccato su ‘Suoni e feedback atipico’ basterà scegliere l’opzione ‘Suoneria SMS’, mentre per i messaggi di posta elettronica la voce ‘Avvisi di default’. Anche per queste opzioni sarà possibile acquistare e scaricare una canzone da ‘Suonerie su iTunes Store’ per impostarla come preferita.

Che aspetti? Prova anche tu a personalizzare gli avvisi per le tue telefonate o i tuoi messaggi.