HP, sigla di Hewlett-Packard, è una delle realtà più consolidate in ambito informatico, data la presenza sul mercato di tantissimi dispositivi di vario genere, tra cui accessori per i notebook, laptop stessi, PC desktop, ed appunto anche stampanti. Tra i modelli in promozione spicca HP Envy Inspire 7220e (242P6B), una stampante multifunzione a getto d’inchiostro A4 a colori.

La differenza rispetto ad una stampante laser è chiaramente data, prima di tutto, dalla presenza delle cartucce al suo interno, ed ovviamente dalla tecnologia sfruttata, infatti l’inchiostro viene spruzzato direttamente per mezzo degli ugelli sul foglio, riuscendo così a stampare a colori fronte/retro ad una velocità di 22 pagine per minuto.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così sarete certi di avere le offerte Amazon sul vostro smartphone ed anche i codici sconto gratis.

HP: sconto del 30% su un’ottima stampante

La stampante risulta essere disponibile in promozione per un periodo di tempo estremamente limitato, il prodotto avrebbe un prezzo di listino pari a 154,90 euro, che però è stato ridotto del 35% da Amazon stessa, arrivano così ad un costo finale che si aggira sui 99 euro complessivi. Se volete acquistarla, dovete collegarvi qui.

Come tutte le stampanti più recenti, anche la HP Envy Inspire 7220e integra la tecnologia WiFi di ultima generazione, ciò porta l’utente a poterla collegare direttamente alla rete internet, accedendovi da remoto, oppure semplicemente inviando i documenti da stampare tramite l’etere. All’atto dell’acquisto l’utente potrà fruire di 3 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi direttamente con HP+.

La velocità di stampa del prodotto è molto buona, considerando il prezzo e le specifiche generali, la grammatura raggiunge al massimo i 90 grammi su metro quadrato, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi. La velocità cambia in relazione alla tipologia di stampa, da un lato abbiamo il bianco/nero da 22 pagine al minuto, dall’altro i colori a 20 pagine al minuto.