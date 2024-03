TerraMaster, noto brand nel settore delle soluzioni di archiviazione, ha recentemente annunciato il lancio del D4-320, l’evoluzione del precedente modello D4-300. Questo nuovo dispositivo di storage, dotato di interfaccia USB3.2 Gen2, promette una trasmissione dati fino a 10Gbps, raddoppiando la larghezza di banda rispetto al suo predecessore.

Design e Performance al Passo con i Tempi

Il D4-320 ha un design rinnovato, che combina eleganza e praticità nell’installazione dei dischi rigidi. La struttura interna ottimizzata e le misure adottate per ridurre la diffusione del rumore contribuiscono a diminuire del 50% il livello di rumorosità rispetto alla generazione precedente, rendendolo una soluzione ideale per ambienti di lavoro dove la silenziosità è fondamentale.

Caratteristiche Principali: Velocità e Capacità

Il D4-320 sfrutta il protocollo USB3.2 Gen2 per offrire velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps. Con la capacità di ospitare fino a quattro hard disk, il dispositivo può raggiungere una velocità di lettura/scrittura combinata di 1016 MB/s. Inoltre, il supporto per un massimo di 96TB di spazio di archiviazione soddisfa le esigenze di capienza per i dati più ingenti.

La compatibilità con il software TerraMaster TPC Backupper facilita il backup dei dati, mentre la possibilità di espandere la capacità di memorizzazione dei dispositivi NAS rende il D4-320 una soluzione versatile per un’ampia gamma di applicazioni.

Innovazioni per un’Installazione Semplice e un Sistema di Dissipazione Intelligente

Il design senza attrezzi e il sistema di bloccaggio push-lock permettono un’installazione rapida e sicura dei dischi rigidi. L’intelligente sistema di dissipazione del calore garantisce che i dischi operino a una temperatura ottimale, migliorando la durata e la stabilità del sistema.

Un Passo Avanti per l’Espansione di Memoria

Il TerraMaster D4-320 rappresenta un’evoluzione significativa nel campo dell’espansione di memoria per PC e NAS, offrendo velocità, capacità e praticità senza precedenti. Con questo dispositivo, TerraMaster continua a confermare il suo impegno nell’innovazione tecnologica, soddisfacendo le esigenze di un mercato sempre più esigente.