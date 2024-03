La funzione del riconoscimento facciale, una delle tecnologie moderne sempre più diffusa negli smartphone moderni, sembra offrire, in realtà, solo un’illusione di sicurezza. Infatti, un’indagine piuttosto approfondita sull’argomento ha rivelato delle vulnerabilità che mettono in discussione la sua affidabilità. Il Face Unlock, conosciuto con questo nome tra gli sviluppatori, è considerato uno dei modi più avanzati per garantire l’accesso al proprio dispositivo mobile. Utilizzando il volto dell’utente come chiave di accesso, si è piuttosto certi di difendere il proprio dispositivo dall’accesso non autorizzato di terze persone.

La cruda verità dietro il Face Unlock degli smartphone

Nonostante le promesse di sicurezza, i test però hanno dimostrato che il Face Unlock utilizzato dai nostri smartphone non è affatto immune ad alcune problematiche. In particolare, uno studio condotto su una vasta gamma di modelli di cellulare, ha rivelato che ben il 25,4% di essi non ha superato i test di sicurezza. Questo include non solo dispositivi di fascia media, ma anche alcuni dei modelli più costosi, dal prezzo superiore persino ai 900 euro. Uno dei risultati più preoccupanti è stato il fatto che diversi smartphone possono essere sbloccati utilizzando una semplice fotografia del proprietario. Tutto ciò solleva gravi interrogativi sulla reale affidabilità del sistema di riconoscimento facciale come principale misura di sicurezza. In più, un’altra sfida legata all’utilizzo del riconoscimento facciale è la difficoltà nel rilevare gli accessi non autorizzati. Poiché il sistema, a volte, sblocca il dispositivo anche con il volto di qualcun altro, ed il proprietario potrebbe non rendersi conto di eventuali intrusioni.

Di fronte a questi rischi, è fondamentale che gli utenti mantengano un alto livello di attenzione e consapevolezza. Allo stesso modo, le aziende produttrici di smartphone devono rafforzare i loro sistemi di sicurezza per garantire una maggiore protezione dei dati sensibili degli utenti. Insomma, anche se il riconoscimento facciale può sembrare un metodo sicuro ed efficiente per proteggere i nostri dispositivi mobili, i risultati di recenti indagini mettono in dubbio la sua affidabilità. È essenziale che gli utenti e le aziende prendano atto di queste vulnerabilità e agiscano nel modo più opportuno per proteggere la propria sicurezza e privacy digitale.