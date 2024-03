TIM torna e BATTE CoopVoce e Iliad facilmente: ci sono 150 GIGA

L’ultimo periodo è stato veramente concitato per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile che infatti ne ha viste di tutti i colori. Tra i migliori gestori in assoluto se ne sono affermati alcuni in maniera particolare e, oltre ai virtuali e ai Iliad, è tornato in auge anche TIM.

Ovviamente non può farlo che con le sue migliori opportunità che rispondono sempre al nome di Power. Sia la prima che la seconda permettono di avere il meglio, partendo dai minuti e terminando con i giga. Ovviamente ci sono anche tanti altri vantaggi dovuti ai servizi che TIM mette a disposizione mensilmente, con anche un regalo. In basso c’è una panoramica generale.

TIM, le migliori offerte si chiamano Iron e Supreme Web Easy

Con le sue grandi offerte TIM non si snatura ma va incontro agli utenti. Se in genere i prezzi sono nettamente più alti rispetto alla concorrenza, questa volta sono direttamente commisurati. La prima promo, la Power Iron, costa solo 6,99 € al mese con tutto incluso. La seconda offerta che invece si chiama Supreme Web Easy ha un prezzo di 7,99 €. Quest’ultima garantisce minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con 150 giga, mentre la prima invece oltre ai minuti e ai messaggi garantisce 100 giga il 4G.

Queste due offerte sono dedicate solo ed esclusivamente a coloro che fanno capo ad alcuni gestori. Chi proviene da CoopVoce ed Iliad può avere a disposizione l’opportunità di entrare a far parte di TIM con queste promo.

All’interno di queste offerte dunque c’è tutto, ma la cosa più importante è il regalo che TIM mette a disposizione. Chi sottoscrive le nuove Power può avere infatti il primo mese gratis, senza pagare praticamente nulla. Il gestore consente dunque di avere i primi 30 giorni senza pagamenti, partendo con il primo dal secondo mese in poi.