Netflix e Satispay si uniscono per pagamenti più veloci e comodi

Nasce ufficialmente una nuova partnership tra la piattaforma leader nel mondo dello streaming e un’altra che domina nei pagamenti mobili. Netflix e Satispay durante gli scorsi giorni hanno finalizzato la trattativa che vedeva entrambe le parti pronte ad unirsi.

L’obiettivo è quello di mettere insieme le proprie forze per semplificare e velocizzare l’iscrizione ad uno dei piani di abbonamento di Netflix. Questo è il beneficio che guadagna la piattaforma streaming, mentre per quanto riguarda Satispay il ritorno consiste nel numero di utenti che si iscriveranno alla sua piattaforma e che effettueranno pagamenti stabilmente per rinnovare appunto Netflix.

Siamo felici di offrire Satispay come alternativa di pagamento per abbonarsi a Netflix in Italia. Ci impegniamo costantemente per migliorare la nostra offerta, attraverso una grande varietà e qualità di contenuti e offrendo non solo il controllo completo su cosa guardare, scegliendo come e quando farlo, ma anche metodi di pagamento facili e sicuri. Satispay offre tutte queste caratteristiche e rende la sottoscrizione a Netflix più veloce che mai”.

Netflix e Satispay si uniscono: sicurezza ed efficienza ora sono le parole d’ordine

Queste le parole da parte dell’Online Business Development Director di Satispay, Stefano De Lollis:

Siamo lieti di collaborare con Netflix fornendo un nuovo metodo di pagamento sicuro e veloce per accedere al servizio. Nel costruire Satispay ci siamo posti l‘obiettivo di migliorare la vita delle persone e delle comunità locali semplificando le loro abitudini di pagamento, e grazie a questa partnership possiamo portare la nostra soluzione a tutti gli abbonati di Netflix. È un passo importante avere leader globali come Netflix che dimostrano di essere vicini alla comunità locale attivando Satispay, il circuito leader di mobile payment sull’Itallia.

Grazie all’accordo raggiunto con il circuito di pagamento più sicuro ed affidabile attualmente in circolazione, Netflix guadagna ulteriore credibilità. Rifarsi a Satispay per rinnovare l’abbonamento può essere un incentivo per gli utenti che così non esiteranno a sottoscrivere un piano.