Il robot aspirapolvere Lefant M210P rappresenta un salto in avanti nell’ambito della pulizia domestica automatizzata. Il dispositivo, attualmente in Super Sconto (59%) su Amazon, è disponibile al prezzo di 99.99 euro, più della metà del prezzo originale. Questo aspirapolvere a differenza dei tradizionali robot che troviamo nei mercati attuali e che si affidano a modalità di pulizia casuali, offre ben sei modalità di pulizia intelligenti: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. Tali modalità consentono al robot di pulire in modo efficiente e accurato ogni angolo della casa, seguendo un percorso a zig-zag per una pulizia veloce e senza sforzo.

Una delle caratteristiche principali del Lefant M210P è il suo potenziamento del tappeto. Ovvero, grazie alla sua capacità di identificare i tappeti in maniera intelligente, il robot riesce ad aumentare in automatico la sua potenza di aspirazione per garantire una pulizia completa e perfetta su qualsiasi tipo di superficie e per ogni tipologia di ambiente domestico. In più, con un sensore a griglia integrato, riesce a risolvere definitivamente il problema di spostarsi disordinatamente sui tappeti, senza il rischio di bloccarsi in caso di incontro di ostacoli durante il processo di pulizia.

Robot aspirapolvere Lefant, una pulizia senza interruzioni

Il robot Lefant M210P presenta un design unico che lo rende ideale per spazi ristretti come sotto i letti, dietro i divani e negli angoli della casa. Ha un diametro di soli 28 cm, uno spessore di 7,8 cm ed è in grado di evitare inceppamenti e raggiungere facilmente anche le aree più difficili da pulire. Il suo corpo compatto ospita un ampio contenitore per la polvere da 500 ml, al cui interno vengono raccolti tutti rifiuti.

Grazie alla tecnologia FreeMove 3.0, il Lefant M210P, come già detto, è dotato di un sensore a infrarossi anti-collisione 6D integrato, che gli consente di rilevare l’ambiente circostante a 720 gradi. Ciò significa che il piccolo aspirapolvere può evitare gli ostacoli in modo più efficiente rispetto ai modelli tradizionali, riducendo i danni causati da urti accidentali grazie sua capacità di rilevare scale, evitare cadute e salire facilmente sui tappeti senza alcun intoppo.

Controllo intelligente tramite app

Il Lefant M210P può essere controllato comodamente tramite un’app dedicata e tramite comandi vocali con Alexa e Google Home. Con l’app “Lefant“, è possibile monitorare il percorso di pulizia, programmare i cicli di pulizia, regolare il livello di aspirazione e modificare le modalità di pulizia con estrema facilità. In più, il supporto per i comandi vocali permette di gestire il robot in modo pratico e senza dover alzare nemmeno un dito. Il dispositivo ha un’autonomia fino a 120 minuti in modalità eco. Quando la batteria si esaurisce, il robot torna, autonomamente e senza bisogno di comandi, alla stazione di ricarica.

Insomma, il Lefant M210P rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei robot aspirapolvere con la sua combinazione unica di potenza, efficienza e facilità d’uso. Un dispositivo progettato per semplificare la vostra routine quotidiana di pulizia domestica e garantire un ambiente più pulito e salubre per tutta la vostra famiglia.