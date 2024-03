Che tu sia un amante della cucina, uno chef provetto o un principiante alle prime armi, la nuovissima impastatrice Kenwood KVC3170S, rappresenta la scelta ideale per qualsiasi esigenza. In sconto su Amazon, ancora per un periodo limitato a soli 275,80 euro. Si tratta di un accessorio di cui presto non riuscirete più a fare a meno. Ebbene si, perchè l’impastatrice Kenwood, oltre ad essere l’assistente ideale per i vostri momenti di svago in cucina, vi consente anche di mettervi alla prova e sbizzarrirvi in tantissime nuove ed originali ricette. Senza perdere troppo tempo e garantendo la soddisfazione anche dei palati più esigenti.

Ma cosa rende questa impastatrice planetaria così perfetta? Un bel po’ di cose, ma partiamo per gradi.

Impastatrice Kenwood, accessori inclusi e funzionalità

L’ impastatrice Kenwood KVC3170S è un sofisticato robot da cucina, con una potente struttura in metallo e dalle rifiniture argentate. All’interno della confezione, insieme alla ciotola in acciaio inossidabile da 4.6 litri( facilmente lavabile anche in lavastoviglie), vengono forniti in dotazione tre strumenti indispensabili: la frusta K, una frusta a filo e il gancio impastatore. La frusta K, è ideale per miscelare al meglio ingredienti più secchi, come nel caso dei biscotti. Essa è in grado di raggiungere con facilità ogni angolo della ciotola, e garantisce una tritatura assolutamente perfetta. Ottima in quei casi in cui si intende preparare una cheesecake o altre ricette che richiedono una preparazione simile. La frusta a filo è invece ideale per le miscele, per gli impasti più morbidi e spumosi. Infine, il gancio impastatore, proprio come indica il nome, è utilizzato per la preparazione e la miscelazione degli impasti, da quelli più morbidi a quelli più densi. In tutti questi casi è impossibile non notare la facilità di funzionamento dell’impastatrice e l’efficienza delle sue innumerevoli prestazioni.

Altri accessori

Tra i principali punti di forza dell’ impastatrice Kenwood abbiamo sicuramente la sua potenza di lavorazione. Una potenza garantita dalla presenza di un motore da 1000 w, ma anche dalla possibilità di regolare la velocità della miscelazione, grazie alla presenza di un tasto per il controllo manuale posto sul lato dell’impastatrice. Tra gli strumenti in dotazione, oltre alle fruste e al gancio, all’interno della confezione troverete anche un frullatore in vetro termoresistente da 1.5 litri, adatto per la preparazione di bevande o centrifughe. Oltre al frullatore è presente anche un comodo tritacarne, grazie a cui potrete cimentarvi nella preparazione di piatti fantasiosa anche a base di carne.

Ma non è tutto, è possibile arricchire ulteriormente la vostra impastatrice con moltissime altre funzionalità. Grazie alla presenza di oltre 25 accessori complementari che potete acquistare anche separatamente e in secondo momento.

Non perdete questa incredibile occasione, correte su Amazon e acquistate la nuova impastatrice Kenwood, il vostro migliore alleato in cucina.