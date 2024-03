Robot che confeziona abiti: ecco l’arte dell’abbigliamento Hi-Tech

La rivoluzionaria piattaforma 4D Knit Dress si pone come avanguardia nella sfida contro gli sprechi associati alla fast fashion, offrendo abiti su misura personalizzabili, sostenibili e riadattabili. Frutto della collaborazione tra il Self-Assembly Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e l’innovativa azienda di moda hi-tech, Ministry of Supply, questa innovativa piattaforma utilizza un robot ‘sarto‘ per modellare col calore i filati attivi di abiti prodotti attraverso una speciale lavorazione a maglia computerizzata.

La magia degli abiti in costante evoluzione

Il Self-Assembly Lab del MIT, noto per le sue ricerche pionieristiche sui tessuti attivi capaci di mutare forma e proprietà, ha applicato questa tecnologia alla moda del futuro. Le fibre attivabili col calore, integrate strategicamente nell’abito durante la lavorazione a maglia computerizzata con un telaio industriale, permettono modifiche stilistiche uniche. L’attivazione di queste fibre tramite una precisa pistola termica, manovrata da un braccio robotico programmato, conferisce al processo una precisione artigianale. Il risultato è un abito che può essere modellato con pieghe, nervature o una silhouette più aderente, adattandosi alle preferenze personali.

L’aspetto rivoluzionario di questa piattaforma risiede nella sua filosofia di lunga durata e riadattabilità, in netto contrasto con il modello di moda usa e getta. Le fibre attive consentono di modificare il design originale dell’abito più volte, garantendo la possibilità di ridefinirne il look nel tempo. Questo approccio sostenibile e flessibile può contribuire a ridurre gli sprechi nella moda, offrendo una soluzione innovativa all’invenduto nei negozi.

Ridurre gli sprechi della fast fashion

Una prospettiva interessante è l’impatto potenziale sulle pratiche dei rivenditori. Invece di gestire una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XXL, i negozi potrebbero adottare un approccio più mirato, disponendo di un unico abito per ciascuna taglia, che può essere modellato secondo le esigenze specifiche del cliente. Questa strategia non solo si allinea a principi di sostenibilità, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui concepiamo il consumo e la produzione di abbigliamento. La 4D Knit Dress offre un affascinante assaggio di un futuro della moda più responsabile e personalizzato.