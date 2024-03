ll mistero dietro la foto ritoccata di Kate Middleton e dei suoi figli ha finalmente trovato una risposta. La duchessa di Cambridge, di recente, ha confermato di essere stata lei a modificare l’immagine tanto dibattuta in questi ultimi giorni. Un’immagine che, a quanto pare, è stata già rimossa dai database delle principali agenzie di stampa a causa della troppo evidente manipolazione.

Attraverso un tweet pubblicato dall’account ufficiale di Kensington Palace, Kate Middleton ha rivelato di essere coinvolta nell’editing della foto in questione.

La principessa del Galles, attualmente in fase di recupero da un intervento chirurgico all’addome, ha dichiarato di cimentarsi occasionalmente nell’editing fotografico, proprio come fanno molti altri appassionati di fotografia.

Nel comunicato, Kate ha anche espresso le sue scuse per la confusione generata dalla fotografia ritoccata e ha voluto rinnovare gli auguri per la festa della mamma.

La foto di Kate Middleton e il persistere dei dubbi

Malgrado la confessione di Kate Middleton, alcuni però esprimono ancora i loro dubbi sulla situazione. Per esempio, Jack Royston, un noto podcaster inglese che ha uno stretto legame con la famiglia reale, ha manifestato alcune perplessità riguardo al tono di scrittura utilizzato da Kate nel suo tweet.

Secondo Royston, il tono disinvolto del messaggio contrasta con l’idea di una situazione normale, una situazione che probabilmente non è affatto tranquilla come si vuole far vedere. In più, Royston ha evidenziato che il momento della rivelazione è stato estremamente delicato. Poiché alcuni teorici della cospirazione sostengono che il Kensington Palace stia nascondendo qualcosa di importante.

Royston ha suggerito che l’unica maniera per dissipare completamente i dubbi sarebbe quella di pubblicare l’immagine originale, priva di qualsiasi ritocco, o di condividere un video di scuse da parte di Kate Middleton. Ciò, secondo lui, potrebbe ristabilire la fiducia del pubblico e chiarire definitivamente la situazione.

Insomma, in questi ultimi giorni Kate Middleton sta facendo davvero tanto parlare di sé.

In particolare la situazione sembra aver sollevato interrogativi e discussioni riguardo alla trasparenza e all’integrità della famiglia reale. Mentre alcuni accettano la sua spiegazione e le sue scuse, altri rimangono scettici e richiedono ulteriori prove per dissipare ogni dubbio. Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà l’intera faccenda.