TIM, campagna di RIENTRO: le due Power fino a 150 GIGA gratis

Succede spesso che un utente decida di cambiare gestore improvvisamente optando per una soluzione migliore. Questo sta accadendo anche in questo caso con più persone che hanno scelto un gestore virtuale o Iliad e che improvvisamente hanno deciso di rispolverare TIM. L’azienda italiana è ritornata alla carica con delle offerte straordinarie che piaceranno a molti.

Il 2023 ha insegnato che TIM ha i suoi assi nella manica e anche questa volta li gioca alla grande. Sia la prima che la seconda offerta offrono minuti e messaggi verso tutti con dei giga per navigare. Chiaramente c’è una differenza di prezzo dovuta alla differenza del quantitativo, come è ovvio che sia.

TIM ha lanciato ancora le sue Power con 150 giga in 4G, ecco i dettagli

La prima offerta è sicuramente quella più vantaggiosa in assoluto in quanto costa poco ed offre un quantitativo di contenuti che può bastare a chiunque. TIM garantisce con la sua Power Iron il meglio: ci sono infatti minuti senza limiti verso qualsiasi provider ed SMS senza limiti verso tutti con un costo di soli 6,99 € al mese. Ovviamente non possono mancare i giga che sono ben 100 in 4G. L’altra soluzione disponibile, in questo caso per un prezzo di 7,99 € al mese, è la Power Supreme Web Easy. Al suo interno ci sono i migliori contenuti, partendo anche in questo caso da minuti ed SMS senza limiti ma terminando con ben 150 giga.

Sia la prima che la seconda offerta possono essere sottoscritte solo ed esclusivamente da coloro che provengono da determinati gestori. Chi possiede un provider virtuale o magari Iliad, potrà fare questo vero e proprio upgrade a TIM.

Oltre a questo c’è un regalo di cui tutti gli utenti che scelgono TIM possono beneficiare: il primo mese è totalmente gratis. Il pagamento della prima mensilità dunque avverrà a partire dal secondo mese di permanenza.