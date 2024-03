Intel rilascia aggiornamenti per risolvere la BSoD su Windows 11

Per coloro che hanno recentemente affrontato il fastidioso problema della BSoD (Blue Screen of Death) su Windows 11, ci sono buone notizie. La causa pare possa essere attribuita a un problema con i driver Wi-Fi di Intel. Fortunatamente ora c’è una soluzione disponibile che promette di risolvere il problema una volta per tutte.

Secondo quanto comunicato dal produttore di chip, l’ultima versione dei driver Wi-Fi, la 23.30, appena rilasciata, risolve la situazione problematica. Questo aggiornamento porta anche con sé una serie di implementazioni, tra cui una gestione migliore del traffico e una riduzione della latenza nella comunicazione con il router. Inoltre, l’azienda ha corretto comportamenti anomali segnalati dagli utenti, come problemi durante la ricerca delle reti wireless o nella connessione dei monitor tramite la tecnologia Miracast.

Aggiornamenti Intel sul Bluetooth e incremento della stabilità

Intel ha anche rilasciato un aggiornamento per i driver Bluetooth. Anche se non ci sono cambiamenti significativi da segnalare, l’update promette un incremento della stabilità generale. Per coloro che desiderano installare i nuovi driver Wi-Fi e Bluetooth, è possibile farlo facilmente utilizzando l’utility Driver & Support Assistantdi Intel, disponibile sul sito ufficiale del produttore. Dopo aver scaricato e installato il software, è sufficiente aprirlo e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta avviata l’utility, basta cliccare sul pulsante “Download all“ per avviare il download degli aggiornamenti. Successivamente, premere “Install“ non appena il comando diventa disponibile. La procedura richiederà solo pochi secondi, a seconda della velocità della connessione internet. Una volta completato il processo, i problemi legati alla BSoD su Windows 11 dovrebbero essere risolti definitivamente. La Intel ha lavorato duramente per risolvere il prima possibile i problemi dati all’utenza, aggiungendo anche qualche tocco in più di innovazione per rendere la loro esperienza migliore e far (quasi) dimenticare il disagio creato in questi giorni.

Grazie agli aggiornamenti rilasciati da Intel, gli utenti possono ora dormire sonni più tranquilli, sapendo che la fastidiosa BSoD non li disturberà più durante l’utilizzo del loro sistema operativo Windows 11.