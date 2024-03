Quando parliamo di offerte telefoniche ovviamente viene subito in mente una miriade di operatori che ogni giorno propongono alla community una serie di offerte per riuscire a conquistarsi la fetta maggiore del mercato ovviamente a colpi di giga, minuti ed SMS, con prezzi competitivi e pensati per accontentare letteralmente tutti, da chi necessita di navigare senza preoccupazioni a chi invece può scendere a compromessi.

In questo contesto fin dall’inizio uno degli operatori più apprezzati è da sempre ho. mobile, l’operatore viola ha infatti conquistato la clientela con facilità grazie ai suoi prezzi davvero interessanti e farciti da tantissimi gigabyte di traffico dati, cosa che a tutti allo stato attuale piace e fa comodo.

Nuove promo ho. mobile con tantissimi giga

Anche a Marzo 2024 tutti coloro che vogliono passare a ho. mobile avranno senza dubbio degli ottimi incentivi per farlo, infatti l’operatore sta dando il meglio di se con delle offerte pensate per accontentare le necessità di tutto dando fondo a tutto il repertorio che l’operatore viola ha da offrire.

L’offerta che sta lasciando tutti senza parole è senza alcun dubbio quella che include 300GB dal nome ho. 300GB, la quale garantisce ogni mese oltre che il numero di giga indicato anche minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo mensile da corrispondere è pari a 10,99 euro al mese.

Si tratta di una promo per i più esigenti che viene accompagnata anche dalla sorella minore che include 100GB ed il resto in modo illimitato ad un costo pari a 5,99 euro o 6,99 euro in base però all’operatore di provenienza nel caso dunque effettuiate la portabilità del numero.

Se siete interessati dunque non perdete tempo, non si sa per quanto tempo ancora le promo resteranno attive, l’operatore infatti non ha specificato fino a quanto lo saranno dunque meglio muoversi per tempo.