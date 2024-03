WindTre GO Unlimited 5G: nuova Offerta con Giga Illimitati

WindTre, uno dei principali operatori telefonici in Italia, ha recentemente lanciato un’offerta allettante per alcuni dei suoi ex clienti. Parliamo della fantastca GO Unlimited 5G. Questa nuova proposta, inviata tramite una campagna SMS winback dedicata, promette Giga illimitati in 5G al costo mensile assurdo di 5,99 euro, con addebito su credito residuo.

L’offerta ha qualcosa in più rispetto alle altre sul mercato. Essa include infatti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e, ovviamente, Giga illimitati di traffico dati fino in 5G. Per quanto riguarda la velocità di connessione troviamo una piccola pecca: è limitata a 10 Mbps, sia in download che in upload.

Dettagli sulla promozione WindTre, scadenze, prezzi e altro

L’operatore ha introdotto GO Unlimited 5G dopo il successo della GO 200 XXS 5G, che offre 200 Giga in 5G a 4,99 euro al mese. Entrambe le promo sono disponibili solo per un numero limitato di ex clienti WindTre e sono soggette a una scadenza personalizzata.

Per attivare la tariffa, gli utenti interessati devono recarsi presso un negozio WindTre e acquistare una nuova SIM con portabilità del numero. L’attivazione e il costo della SIM sono gratuiti. Attenzione: dovrete agire entro l’11 marzo 2024 per poter usufruire dell’offerta, prima che essa scada. Ci sono poi alcune condizioni da considerare. I minuti illimitati e gli SMS inclusi sono destinati solo all’uso personale e non commerciale. Se il cliente esaurisce i 50 SMS inclusi, può continuare a inviare messaggi al costo di 29 centesimi di euro ciascuno.

Gli utenti che hanno Giga illimitati potrebbero essere soggetti a una riduzione della velocità di connessione se utilizzano un traffico dati mensile cinque volte superiore alla media di consumo dei clienti con un’offerta simile. Altro dettaglio importante è che la promo prevede l’addebito su credito residuo e che, in caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, viene applicato un meccanismo di ricarica in ritardo.

La GO Unlimited 5G di WindTre, come avete potuto leggere, è un’opportunità attraente per gli ex clienti dell’operatore desiderosi di usufruire di Giga illimitati a un prezzo conveniente. Come per ogni offerta, di qualsiasi operatore, invitiamo prima di informarvi e di controllare anche se il vostro dispositivo supporta la connessione 5G.