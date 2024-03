Nonostante non siano stati ancora annunciati ufficialmente, i nuovi smartphone di fascia media Samsung Galaxy A35 5G e Samsung Galaxy A55 5G sono disponibili all’acquisto con il noto operatore telefonico italiano TIM. Quest’ultimo ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo di dispositivi acquistabili in abbinamento alle sue offerte di rete mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

I nuovi mid-range Samsung Galaxy A35 e Galaxy A55 ora disponibili con TIM

In queste ultime ore, il noto operatore telefonico italiano TIM ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili, e ha aggiunto i nuovi medi di gamma del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dei nuovi Samsung Galaxy A35 5G e Samsung Galaxy A55 5G. Questi ultimi non sono ancora stati annunciati ufficialmente sul mercato, ma ormai manca davvero poco.

Entrambi i nuovi smartphone medi di gamma di Samsung saranno acquistabili con l’operatore telefonico TIM in un’unica soluzione ed entrambi saranno disponibili in due tagli di memoria, comprendenti 128 GB e 256 GB di storage interno. Partiamo dal Samsung Galaxy A35 5G. Quest’ultimo si potrà acquistare nelle colorazioni Awesome Navy, Awesome LightBlue, Awesome Lilac e Awesome Lemon ad un prezzo di 399,90 euro nella versione con 128 GB. La versione con 256 GB avrà invece un costo di 459,90 euro.

Il nuovo Samsung Galaxy A55 5G, invece, sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Awesome Navy, Awesome IceBlue, Awesome Lilac e Awesome Lemon. Il prezzo sarà pari a 499,90 euro per la versione con 128 GB di storage interno, mentre la versione con 256 avrà un costo di 549,90 euro. Ricordiamo che questi due nuovi dispositivi possono vantare la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con una elevata frequenza di aggiornamento. Anche il comparto fotografico è all’avanguardia e vanta la presenza di numerosi sensori fotografici. Non manca poi la presenza di una batteria molto capiente da 5000 mah.