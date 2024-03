Impastatrice Planetaria Kenwood ad un PREZZO GRANDIOSO su Amazon

Se siete alla ricerca di un alleato affidabile e potente in cucina, l’Impastatrice Planetaria Kenwood KVC3170S potrebbe essere la soluzione perfetta per le vostre esigenze culinarie. Attualmente in promozione su Amazon a soli 275,80€, questa impastatrice è un vero affare considerando le sue caratteristiche e la sua versatilità.

Dotata di una struttura in metallo pressofuso e finitura in silver, l’Impastatrice Planetaria Kenwood Chef è sinonimo di potenza, versatilità e robustezza. Grazie ad una favolosa potenza di 1000W e una ciotola in acciaio inossidabile da 4,6 litri, l’elettrodomestico assicura un’ottima azione di miscelazione ed impasto, garantendo risultati perfetti ogni volta che si cucina.

Un’impastatrice che monta e prepara ogni tipo di impasto

L’Impastatrice Planetaria Kenwood è dotata di tre ganci di miscelazione che la rendono adatta a una vasta gamma di ricette. La frusta K è ideale per ingredienti secchi, mentre il Gancio Impastatore facilita la lavorazione di pane, pizza e focacce. La Frusta a Filo, invece, è perfetta per preparare soffici composti spugnosi. Oltre alla possibilità di impastare e mescolare, include anche due utili accessori in più. Parliamo di un frullatore in vetro termoresistente da 1,5 litri, ideale per preparare succhi ricchi di vitamine e minerali, e un tritacarne per realizzare deliziosi hamburger e salsicce fatte in casa. Con oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, l’Impastatrice Planetaria offre infinite possibilità. Che si tratti di preparare dolci, panificati, salse o altro, questo dispositivo sarà in grado di soddisfare ogni vostra esigenza culinaria.

L’Impastatrice Planetaria Kenwood KVC3170S è un vero e proprio must-have in cucina per chiunque ami preparare piatti fatti in casa e sperimentare nuove ricette. attraverso tutta la sua potenza, la versatilità e una vasta gamma di accessori disponibili, diventerà presto il vostro strumento preferito per la preparazione di qualsiasi tipo di pietanza ed impasto. Non lasciatevi sfuggire questa superlativa offerta su Amazon, approfittatene subito e non vi pentirete del nostro consiglio. Dove troverete un’altra impastatrice che frulla anche a questo prezzo?