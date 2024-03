Google di recente ha annunciato un aggiornamento significativo per il sistema operativo degli smartwatch, Wear OS. L’azienda ha introdotto miglioramenti alla sintesi vocale. Miglioramenti che dovrebbero rendere l’esperienza di utilizzo più fluida e affidabile per gli utenti di dispositivi dotati di Wear OS 4 e versioni successive.

La sintesi vocale è un processo mediante il quale il testo viene trasformato in un audio dalla pronuncia naturale.

Grazie alla tecnologia di approfondimento automatico di Google, questo processo avviene ora in modo più efficiente e veloce.

I nuovi modelli ML controllano vari aspetti dell’audio, come l’accento, il tono e l’intonazione, migliorando così la qualità complessiva dell’output vocale.

Google: vantaggi e ottimizzazioni

Gli utenti Google possono ora godere di una sintesi vocale pronta in appena 10 secondi dall’avvio dell’orologio.

In più è possibile avviare tale funzione istantaneamente per determinati casi, ottimizzando così l’esperienza d’uso. Questa ottimizzazione è particolarmente significativa per i dispositivi con memoria limitata, come quelli dotati di 2 GB di RAM. Garantiscono, in questo modo, prestazioni affidabili anche su dispositivi più datati.

Anche se l’immagine di sistema di Wear OS include sette lingue pre-caricate, più di 50 lingue sono supportate complessivamente.

I produttori possono selezionare le lingue preferite per il loro dispositivo.

Da qui viene selezionata una lingua di sistema diversa durante l’installazione, l’orologio scarica automaticamente il file vocale corrispondente la prima volta che l’utente si connette al Wi-Fi. Ciò garantisce una maggiore personalizzazione e flessibilità.

Integrazione ed utilizzo

Le API restano invariate, semplificando il processo per gli sviluppatori che desiderano integrare la sintesi vocale nelle loro app per Wear OS. Questa funzione può essere utilizzata in una varietà di contesti. Tra cui: servizi di accessibilità, istruzioni delle app di fitness, segnali di navigazione e lettura ad alta voce degli avvisi in arrivo.

Malgrado i miglioramenti però, c’è un limite alla lunghezza del testo che può essere letto ad alta voce. Il motore di sintesi vocale è ottimizzato per brevi interazioni e non è adatto per la lettura di lunghe porzioni di testo, come articoli o riassunti di podcast. È importante tenere presente questa limitazione per garantire un’esperienza utente ottimale.

Insomma, per dirla in breve, l’aggiornamento della sintesi vocale su Wear OS rappresenta un passo significativo verso un’esperienza utente più fluida e accessibile. Con una maggiore velocità e affidabilità, insieme alla flessibilità nella selezione delle lingue e all’integrazione semplificata, gli utenti possono godere di un’esperienza di utilizzo migliorata sui loro smartwatch Wear OS.