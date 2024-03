Il sottosistema Android integrato in Windows 11 ha rappresentato una delle innovazioni più significative dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft. L’innovazione era arrivata anche se il suo lancio aveva subito diversi ritardi e problemi tecnici. Nonostante ciò sembra che la breve era del sottosistema Android per Windows 11 sia ora destinata a concludersi.

Dopo l’aggiornamento di Windows Subsystem for Android (WSA) per Windows 11 nel luglio del 2023, Microsoft ha ufficialmente annunciato che cesserà il supporto per questo componente entro il 2025. La notizia è stata confermata attraverso un nuovo documento di supporto rilasciato proprio da Microsoft. Qui è stato affermato che a causa di questo cambiamento, l’Amazon Appstore su Windows e tutte le applicazioni e giochi correlati al WSA non saranno più supportati.

Chiuso il sottosistema Android sui PC con Windows 11

A tal proposito, Amazon ha confermato la fine del supporto per il Windows Subsystem for Android attraverso un comunicato ufficiale. All’interno di questo comunicato era stato annunciato che a partire dal 6 marzo 2024, l’Amazon Appstore non sarebbe più stato disponibile per il download dal Microsoft Store su dispositivi Windows11. Successivamente, l’Amazon Appstore su Windows 11 e tutte le applicazioni scaricate tramite di essa non verranno più supportate. Nonostante questi cambiamenti, l’Amazon Appstore sarà ancora disponibile e continuerà ad essere supportato su Fire TV, tablet Fire e dispositivi Android.

In pratica, ciò significa che le applicazioni Android scaricate tramite il WSA sui PC rimarranno accessibili, ma non sarà più possibile scaricarne di nuove. Inoltre, a partire dal 6 marzo 2024, gli utenti di Windows11 non potranno più accedere al marketplace di Amazon né scaricare le applicazioni supportate tramite il Microsoft Store.

La notizia della chiusura del Windows Subsystem for Android su Windows 11 ha colto di sorpresa molti fan di Microsoft. Specialmente considerando che l’azienda ha continuato a rilasciare aggiornamenti per questa funzionalità negli ultimi anni. Al momento, non è stato fornito alcun chiarimento da parte dei colossi tecnologici di Redmond e di Seattle riguardo a questa decisione. Un comunicato ufficiale da parte di Amazon assicura che l’azienda si impegnerà per garantire una fine del supporto il più fluida possibile. Questo vale sia per gli sviluppatori che per i clienti dell’Amazon Appstore su Windows11.