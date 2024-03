Friggitrice De'Longhi in OFFERTA FOLLE su Amazon

Se c’è un piacere culinario universale, è sicuramente quello di gustare cibi fritti e croccanti, che riescono a donarci quella sensazione di piacere ineguagliabile. Grazie alla friggitrice con cestello rotante De’Longhi, ora in promozione su Amazon ad appena 109,90€, questa tipologia di cottura diventa ancora più accessibile e conveniente.

Ciò che rende la friggitrice De’Longhi il Top del suo genere è il suo cestello rotante angolato RotoFry, un sistema unico che garantisce una cottura uniforme delle pietanze, immergendoli ciclicamente dentro e fuori dall’olio. Questa tecnologia non solo assicura risultati perfetti, ma riduce anche la quantità di olio necessaria del 50%, garantendo una frittura più leggera e salutare.

Ti preoccupa la pulizia? Scopri il sistema Easy Clean della Friggitrice

La friggitrice De’Longhi è dotata del sistema Easy Clean, che permette di pulire rapidamente e facilmente l’olio, lasciando la vasca sempre linda e pronta per nuove preparazioni. Grazie al rivestimento antiaderente, l’operazione di pulitura diventa ancora più semplice e veloce, consentendo di dedicare più tempo alle sperimentazioni in cucina, senza dover pensare al dopo con frustrazione. Tutti odiamo pulire.

La praticità è un’altra specificità tipica di questo particolare dispositivo. Il termostato regolabile da 150 a 190°C consente di scegliere la temperatura perfetta per ogni ricetta, mentre il pulsante di apertura automatica del coperchio rende l’utilizzo ancora più agevole e sicuro. Inoltre, il cestello può essere alzato o abbassato con il coperchio chiuso, per una maggiore comodità e sicurezza durante la cottura. Attraverso una capacità di 1 kg di cibo e una capacità di olio di 1.0/1.2 L, la friggitrice De’ Longhi è l’ideale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, garantendo porzioni generose e gustose di frittura in ogni occasione.

La friggitrice con cestello rotante De’Longhi è il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e praticità d’uso. Ti donerà risultati gustosi e croccanti senza rinunciare alla leggerezza e alla velocità di preparazione. Approfitta proprio adesso dell’offerta su Amazon e scopri quanto sia comodo friggere senza sporcare la tua intera cucina.