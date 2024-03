OnePlus Nord CE 3 Lite è uno smartphone assolutamente in grado di convincere tutti i consumatori, per la sua grandissima capacità di racchiudere al proprio interno il meglio della tecnologia che pare essere disponibile a quel prezzo.

La versione che oggi potete trovare in offerta su Amazon è caratterizzata dalla presenza di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, quest’ultima è facilmente incrementabile, dato l’ausilio di una microSD da inserire direttamente all’interno dell’apposito carrellino (in caso contrario si possono utilizzare simultaneamente due SIM).

OnePlus Nord CE 3 Lite: che occasione

OnePlus Nord CE 3 Lite è da sempre uno smartphone di fascia medio-alta, ad oggi infatti il dispositivo viene messo a disposizione del pubblico ad una cifra che addirittura scende sotto i 200 euro. Il suo valore mediano dell’ultimo periodo era stato di 220 euro, per l’occasione è possibile notare una riduzione di circa il 10% (attenzione, non sul valore di listino, ma mediano), così da poter spendere solamente 197 euro per il suo acquisto. Lo potete trovare direttamente qui.

Dimensionalmente parlando lo smartphone non è troppo ingombrante, raggiunge 165,5 x 76 x 8,3 millimetri, con un peso che comunque si aggira attorno ai 195 grammi. Il processore è un Qualcomm Snapragon 695, con frequenza di clock fissata a 2.2GHz, affiancato da una GPU Adreno 619, che garantiscono comunque una buona usabilità quotidiana.

Le dimensioni del display sono elevate, raggiunge 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, è un IPS LCD con densità pixel di 392 ppi, e refresh rate a 120Hz, ed anche 16 milioni di colori. In ultimo, il comparto fotografico è capitanato dal sensore di 108 megapixel, seguito poi a ruota da due sensori secondari rispettivamente da 2 e 2 megapixel. Tutto questo porta ad un dispositivo di ottima qualità generale, che può tranquillamente soddisfare le esigenze di ogni singolo consumatore.