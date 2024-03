In un’epoca in cui lo smartphone diventa sempre più uno strumento insostituibile per catturare momenti di vita quotidiana, OPPO, gigante globale nel campo degli smart device, rinnova il suo impegno verso l’eccellenza creativa annunciando l’edizione 2024 degli OPPO Imagine IF Photography Awards. Questo prestigioso concorso globale, giunto alla sua nuova edizione dopo il clamoroso successo dell’anno precedente, si propone di celebrare l’immaginazione e la creatività fotografica, invitando gli appassionati di tutto il mondo a esprimere la loro visione attraverso le lenti degli smartphone OPPO.

L’edizione di quest’anno si distingue per l’eccezionale panel di giuria, composto da luminari del mondo fotografico come membri della leggendaria Magnum Photos, illustri maestri Hasselblad, un acclamato fotografo delic, e altre figure di spicco, pronte a valutare le opere in concorso. Al vincitore, oltre alla gloria, verrà assegnato un premio in denaro di 24.000 dollari, con l’opportunità unica di vedere la propria opera esposta in contesti internazionali di prestigio.

Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, sottolinea l’importanza dell’innovazione continua nel campo dell’imaging mobile: “Attraverso gli OPPO Imagine IF Photography Awards vogliamo ispirare un numero sempre maggiore di utenti a esplorare le infinite possibilità creative offerte dalla fotografia mobile, superando i confini tradizionali e dando vita a capolavori indimenticabili”.

Il concorso si articola in nove categorie, tra cui Paesaggio, Ritratto, Colori, Momenti Indimenticabili, Moda, Istantanee, Luce, Viaggio e Collezione, ciascuna ideata per stimolare la condivisione di storie ed emozioni uniche attraverso lo sguardo degli smartphone OPPO. Tra i giurati di quest’anno spiccano nomi del calibro di Steve McCurry, icona della fotografia contemporanea, Michael Yamashita del National Geographic, la maestra Hasselblad Tina Signesdottir Hult, Alec Soth di Magnum Photos, e molti altri fotografi di fama internazionale.

I premi non si fermano al prestigioso OPPO imagine IF Master (Gold Award), ma includono anche quattro OPPO Silver Award, dieci OPPO Bronze Award, cinque Youth Award e quattro Menzioni d’Onore per ogni categoria, confermando l’impegno di OPPO nel valorizzare una vasta gamma di talenti fotografici. I vincitori avranno l’opportunità di ricevere premi in denaro, dispositivi OPPO di ultima generazione e la possibilità di essere esposti a livello internazionale.

Per supportare i partecipanti nella loro espressione artistica, OPPO ha organizzato una serie di eventi formativi, tra cui l’OPPO imagine IF Workshop, l’OPPO imagine IF Community e l’OPPO imagine IF Academy, fornendo una piattaforma unica per apprendere nuove tecniche fotografiche e scambiare idee con alcuni dei più influenti fotografi del panorama mondiale.

Nel 2023, gli OPPO imagine IF Photography Awards hanno raccolto oltre 700.000 candidature da 51 paesi, dimostrando l’ampio riconoscimento e la popolarità del concorso. La partecipazione di OPPO a Paris Photo 2023 ha ulteriormente elevato il profilo della competizione, esponendo al grande pubblico le straordinarie capacità espressive della fotografia mobile.

Il bando per l’edizione 2024 è aperto fino al 28 luglio 2024. OPPO invita tutti gli appassionati di fotografia mobile a cogliere questa straordinaria occasione per esplorare nuove frontiere creative e dare forma alla propria visione artistica. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.