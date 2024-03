Oggi tutto il mondo compie delle ricerche per progredire nelle tecnologie, la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti, ecc.., lavorano per sviluppare nuove tecnologie e venderle agli altri paesi. Ma ultimamente molte società diverse si sono alleate per dare sfogo e fondi alla loro creatività e sviluppare così un robot.

Società alleate per sviluppare un androide perfetto

Nell’epoca moderna si sta pensando di puntare sempre più sull’aiuto dei robot, ma si vogliono avere anche dei droidi perfettamente funzionanti e tecnologici. Alcune società e persone, si sono alleate per riuscire a sviluppare un robot perfetto. Jeff Bezos, il fondatore dell’e-commerce Amazon, Nvidia e altri colossi di rilevata importanza stanno investendo nella startup Figure AI. Questa startup è destinata allo sviluppo di robot con sembianze umane comandati dall’intelligenza artificiale. La notizia è uscita da Bloomberg News, dove Figure AI, sostenuta naturalmente anche da OpenAI, il noto produttore che ha dato vita a ChatGPT e Microsoft, sta raccogliendo per i primi tempi 675 milioni di dollari. Questo round di finanziamenti permette una valutazione, pre-money di 2 miliardi di dollari circa. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha dato 100 milioni di dollari attraverso la società Explore Investments LLC, anche essa sua. Microsoft ha donato a questa startup 95 milioni di dollari, mentre Nvidia e un fondo affiliato Amazon investiranno un ammontare pari a 50 milioni di dollari. Dopo il lancio delle startup basate sull’intelligenza artificiale hanno riscontrato un impennata di investimenti, come nel novembre 2022 per ChatGPT di OpenAI.

OpenAI, sta attualmente investendo 5 milioni di dollari in questo progetto, mentre danno un contributo anche altri investitori, come Intel, LG innotek, gruppi di investimenti Samsung, ecc… Notiamo tra gli investitori anche Ark Ventur Fund, Aliya Capital Partners e Tamarack. Al momento gli investitori più grandi come Amazon, Nvidia, Microsoft e Intel hanno deciso di non commentare la notizia. Altri investitori citati prima inoltre non hanno ancora risposto alle richieste della stampa, ancora non hanno dato un commento di questa startup.