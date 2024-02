Il mercato dell’Intelligenza Artificiale è attualmente dominato in gran parte dalle soluzioni hardware fornite da NVIDIA, che ha avuto un ruolo chiave nell’approvvigionamento di macchine per datacenter. Questo successo ha generato un clima di notevole ottimismo all’interno del team verde di NVIDIA, con il CEO Jensen Huang recentemente condiviso le sue prospettive sul medio e lungo periodo.

Jensen Huang e la nuova era dell’IA

Durante il World Government Summit di Dubai, Huang ha offerto un’analisi approfondita del mercato dell’IA, affermando che siamo all’inizio di una nuova era. Ha sottolineato che la base installata nei datacenter di tutto il mondo vale già mille miliardi di dollari e che entro 4-5 anni si prevede che raggiungerà i 2mila miliardi di dollari. Questo aumento significativo è attribuibile alle macchine progettate per accelerare i calcoli basati sull’intelligenza artificiale e all’IA generativa.

L’ottimismo di Huang è sostenuto dalla posizione di predominio di NVIDIA nel fornire soluzioni per i datacenter dedicati all’IA. Anche se le GPU NVIDIA per l’IA sono quattro volte più costose di quelle di AMD e delle proposte commerciali alternative, il CEO rimane fiducioso nella leadership della sua azienda. Non mancano le voci scettiche nel settore. Huang stesso ha affrontato questo scetticismo, sostenendo che esistono interessi nel diffondere paura riguardo a questa nuova tecnologia e nel mistificarla, una prospettiva che lui ritiene erronea.

Il ruolo dominante di NVIDIA

La posizione di NVIDIA nel mercato dell’IA solleva interrogativi interessanti sul futuro di questa tecnologia. L’espansione prevista nei datacenter evidenzia la crescente dipendenza dalla potenza computazionale dedicata all’IA. Il riconoscimento da parte di Huang degli interessi contraddittori e dello scetticismo suggerisce che, tuttavia, nonostante il successo attuale, il settore deve affrontare sfide e preoccupazioni significative. La riflessione finale su questo scenario potrebbe ruotare attorno alla necessità di un dialogo aperto e trasparente per gestire l’evoluzione dell’IA e garantire un equilibrio tra progresso tecnologico e considerazioni etiche.