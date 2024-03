In una mossa audace, Realme ha annunciato ufficialmente il lancio della tanto attesa serie realme 12 Pro. Una serie progettata per soddisfare le esigenze degli utenti più giovani e esigenti nel campo della fotografia smartphone. Il debutto è fissato per il 12 marzo 2024, promettendo una nuova era di eccellenza fotografica.

La serie Realme 12 Pro solletica l’appetito degli appassionati di fotografia con la sua rivoluzionaria fotocamera periscopica.

Questo dispositivo top di gamma presenta un teleobiettivo periscopico, che offre uno zoom ottico 3X, equivalente a una lunghezza focale di 71 mm, ideale per ritratti dalla qualità professionale con sfocatura naturale.

In più, il sensore OV64B da ½ pollice è il più grande nella sua categoria e garantisce una sensibilità alla luce senza precedenti.*

Realme 12 Pro: versatilità senza confini

L’innovativo Omnifocal Photography System integrato nella serie Realme 12 Pro offre una gamma di funzionalità di zoom che spaziano da 0,6X a 6X, fornendo chiarezza e dettagli straordinari su tutte le lunghezze focali.

Grazie alla collaborazione con Qualcomm, un algoritmo di nuova generazione alimenta funzionalità di miglioramento dell’immagine come il LightFusion Engine e il NightEye Engine, garantendo prestazioni superiori sia di giorno che di notte.

Un’entusiasmante partnership con Claudio Miranda, direttore della fotografia premiato con l’Oscar, porta un tocco di magia cinematografica alla serie 12 Pro.

Tre filtri video personalizzati ispirati ai grandi film di Miranda, insieme all’introduzione del formato cinematografico 2,39:1 e dell’algoritmo Cinematic Bokeh, promettono di trasformare ogni scatto in un capolavoro cinematografico.

Design di classe e raffinatezza artigianale

L’aspetto esteriore della serie 12 Pro non è da meno delle sue capacità interne. Grazie alla collaborazione con il rinomato designer francese di orologi, Ollivier Savéo, il design degli smartphone realme si fonde armoniosamente con l’eleganza dell’orologeria di lusso.

Dettagli elaborati come un quadrante Sunburst lucido, una lunetta scanalata dorata e una pelle vegana premium creano uno stile senza tempo che cattura l’essenza del lusso.

Con l’approccio “Make it real“, realme si impegna a offrire ai giovani utenti un’esperienza mobile autentica e gratificante.

Il lancio della serie realme 12 Pro promette di essere un evento epocale nel mondo degli smartphone, offrendo un’esperienza fotografica e di design senza pari. Ulteriori dettagli sui prodotti e i prezzi saranno svelati durante l’evento di lancio, mantenendo alta l’attesa tra gli appassionati di tecnologia.